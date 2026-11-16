Mistero Sinner. Ora in pochi credono nel suo ritorno

«Vi invitiamo a restare per una premiazione a sorpresa»: l’annuncio arriva giusto dopo la fine del primo doppio delle ATP Finals, ma siccome è l’una e la gente ha fame, metà delle tribune si svuota. Peccato: chi non è sul centrale dell’Inalpi Arena si perde la consegna del premio Giulio Onesti con Jannik Sinner che spunta sorridente a fianco del presidente Fitp Angelo Binaghi e del capitano di Coppa Davis Filippo Volandri. La spiegazione di Franco Carraro (nel ruolo di numero uno della Fondazione Onesti) e Luciano Buonfiglio è semplice: il successo del tennis italiano grazie a loro. Jannik si distrae mentre il presidente del Coni lo spiega, discute d’altro e fitto fitto con Volandri, mano davanti alla bocca, Binaghi lo richiama con un colpetto, come si fa con un discolo a scuola. Il pubblico si aspetta che Sinner parli, lui invece saluta e se ne va. Il suo tour tra sponsor, cene e riconoscimenti finisce qui: «Ricomincio ad allenarmi» spiega, ma tra chi è più vicino a lui la notizia viene accolta con molto distinguo. Nel senso: allenarsi sì (forse), ma come? Il mistero non è sciolto.

D’altronde gli esperti di marketing dicono che se un tennista è molto impegnato in eventi fuori campo, vuol dire che ancora il suo rientro è tutto da stabilire. Ed in effetti non ci sono dichiarazioni che confortino gli ottimisti: la mattina, tra l’altro, si era aperta con una paginata su «QN» che sposterebbe ancora più in là dell’Australia il ritorno nel circuito, parlando di un summit con i dottori dal quale sarebbero usciti molti punti interrogativi. Se così fosse l’allarme su ginocchio del campione altoatesino sarebbe rossissimo. In sintesi: quando alla Fashion Week Sinner aveva risposto all’amica Anna Wintour «se a Melbourne non dovessi giocare sarebbe un bel problema» non stava scherzando. E il bel problema è che e qui i dubbi non ci sono - il dolore non passa: va e viene, ma così nessuno ancora si può sbilanciare neppure sul fatto che possa tornare davvero a breve. Non lo fa Buonfiglio («Speriamo di rivederti presto»), non lo fa lui: «Sto lavorando per tornare nella prossima stagione» dice nella parata dei Numeri Uno di apertura del torneo; «intanto divertitevi» aggiunge rivolto al pubblico. Ma come si fa?

Meno male allora che finalmente oggi gioca Cobolli: Torino si ridesta dai suoi pensieri quando Flavio entra per la sessione di training sul campo con vetrata panoramica allestito nel Fan Village. C’è il pienone, c’è entusiasmo, e il match di stasera (ore 20.30) sarà un toccasana per allentare la tensione. Anche perché ieri, quando Zverev ha battuto Jodar con un doppio 6-4, le tribune gremite sembravano avere la testa da un’altra parte.