Tabula rasa e ripartire da zero. Dal suo account Instagram dove conta 668mila follower non ci sono più i numerosi post pubblicati negli anni ma alcune ore fa ne è spuntato uno, il primo e unico (per ora) con l’inizio di un nuovo capitolo. Stiamo parlando di Camila Giorgi, la tennista che a distanza di quasi tre anni dal suo ultimo match ha deciso di tornare in campo.

Le parole di Giorgi

“Da oggi comincia un nuovo capitolo della mia carriera sportiva. Restate connessi”, scrive la 34enne nata a Macerata a corredo di un post redatto dalla sua agenzia dal titolo “Camila Giorgi, comincia un nuovo capitolo: il ritorno ufficiale al tennis professionistico e un nuovo progetto di carriera”. Come recita il post, la Giorgi aveva detto addio al tennis ormai quasi tre anni fa, nel marzo 2024: ultima gara disputata contro Iga Swiatek.

Il nuovo staff

“Dopo due anni lontana dalle competizioni, dopo essere diventata mamma, Camila Giorgi annuncia il ritorno: vuole tornare in campo, vuole tornare a vincere. Al suo fianco una nuova squadra: Andreas Ignacio Pasutti, Marco Panichi, Pietro Demola e Fabio Tonelli”, si legge. C’è già il nuovo posto dove inizierà gli allenamenti: a Roma, all’Enjoy Sporting Club.

Tra le persone citate dalla sua agenzia che fanno parte del suo staff, in testa c’è Pasutti (marito e padre della bimba), Panichi è coach d’eccellenza che vanta nel curriculum lavorativo collaborazioni con Djokovic e successivamente con Jannik Sinner. Gli altri due componenti del team sono Demola, avvocato, e Tonelli che si occuperà dell’aspetto relativo al management.

La volontà di Camila

Oltre al post, alla stampa ha spiegato che nei due anni lontana dai campi da gioco la sua vita è cambiata molto “ma il desiderio di giocare e competere non mi ha mai abbandonata. La maternità mi ha regalato un’esperienza straordinaria e oggi sento di avere le motivazioni e le energie per affrontare questa nuova sfida. So che ci sarà tanto lavoro da fare, ma ho voglia di rimettermi in gioco e di costruire, passo dopo passo, un nuovo capitolo della mia carriera”.

Quando tornerà in campo

Allenamenti a parte, adesso non c’è ancora una data per il ritorno in campo alle competizioni ufficiali. Di sicuro, dietro ad un annuncio del genere c’è tanta voglia di tornare a gareggiare ad alti livelli affrontando le competizioni nazionali e internazionali. Nella sua carriera, la Giorgi vanta quattro titoli Wta e l’aver raggiunto la posizione numero 26 del ranking nell’ottobre 2018.

Un talento di questo sport, ha vinto contro tenniste più quotate ma, a volte, non è riuscita a imporsi con avversarie alla sua portata. L’annuncio del ritiro dal mondo tennistico era arrivato nel maggio 2024, dopodiché silenzio assoluto con la nuova vita e la maternità.

I problemi con il Fisco

Camila Giorgi era balzata agi onori delle cronache per alcuni problemi fiscali che intende risolvere al più presto. In una nota per la stampa, viene spiegato l’avvio “di un percorso di definizione che l’atleta e la sua nuova squadra intendono affrontare in modo chiaro e pienamente collaborativo con l’obiettivo di garantire serenità e continuità al nuovo progetto professionale”.