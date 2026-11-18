Diego Nargiso è una sorta di padrone di casa, all’Inalpi Arena e a Torino in generale: intervista i giocatori a fine match, è un apprezzato commentatore televisivo ed è anche Senior Sport Manager del Politecnico della città. Qui si allenava anche spesso, negli anni in cui difendeva anche i colori dell’Italia in Coppa Davis: «Questa è l’edizione delle Finals più imprevedibile di tutte. L’assenza di Sinner lascia la porta aperta a ogni risultato anche se Alcaraz eMedvedev hanno disputato un primo match stellare che al momento sembra porli un gradino sopra gli altri». Quattro esordienti assoluti, tra cui Cobolli che stasera (ore 20,30) sfiderà Tiafoe per rimanere in corsa per un posto in semifinale: «Flavio parte favorito, perché ha una classifica migliore e perché quest’anno lo ha già battuto nella finale di Acapulco. Contro Medvedev ha ceduto alla distanza, dopo essere rimasto aggrappato al russo dimostrando di essere il solito grande lottatore: ha in ogni caso proposto un buon livello di tennis e, tenuto conto che aveva perso qualche giorno di allenamento a causa infortuni di Vienna, non potrà che migliorare. Per di più ha anche rotto il ghiaccio con una certa emozione che, all’esordio assoluto alle Finals, non poteva non sentire: si cresce anche così». Soprattutto in assenza di Sinner: «Jannik non c’è, ma si sente e ne parlano tutti. Ha dominato il circuito negli ultimi due anni, certe volte pareva di assisterea uno spettacolo del quale conoscevi già il finale: quando tornerà, saremo tutti curiosi e contenti di rivederlo. Nel frattempo, spazio appunto all’imprevedibilità e adalcuni volti nuovi al massimo livello come quelli dello stesso Cobolli, Fils, Jodar e Tiafoe».

Poi, a fine mese, sarà di nuovo tempo di finali di Coppa Davis, aBologna: «Abbiamo vinto le ultime tre edizioni e non partiremo certo come outsider. É però ovvio che non si può pensare di vincere sempre: Francia e Spagna hanno nazionali temibili a prescindere».

Risultati : Fils b. Jodar 4-6, 6-2, 6-2. Zverev b. Shelton 6-2, 7-6