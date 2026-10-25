Splendido Musetti: sconfigge Fritz in due set in finale a Lione e torna a vincere dopo 4 anni. “È un sogno”

Muso torna a sorridere e commuoversi di gioia. All’Atp 250 di Lione è stato finalmente infranto un tabù lungo 4 anni e sette finali consecutive perse ma stavolta è Lorenzo Musetti (numero 26 del ranking mondiale) da Carrara ad arrivare fino in fondo e alzare il trofeo. In finale si è imposto nettamente contro il più quotato Taylor Fritz, americano e attuale numero 14 del ranking, con il punteggio di 6-3, 6-4. A fine gara si getta a terra, commosso: è il primo italiano a vincere a Lione. Quello di oggi è il terzo titolo Atp della sua carriera: prima ha vinto sulla terra rossa di Amburgo nel 2022 e sul cemento di Napoli nello stesso anno. Un po’ di riposo, pochissimo, poi la settimana prossima ripartirà dall’Atp 500 di Vienna.

La felicità di Lorenzo

“È stato inaspettato. I match precedenti sono stati incredibili, da montagne russe. Prima di entrare in campo sentivo un po’ di dolore ovunque, ma durante il match è scomparso. Penso di aver giocato il mio miglior tennis”, dichiara a caldo Musetti al termine della partita. A fare la differenza, oggi come non mai, lo “spirito da combattente” con tanti ringraziamenti al team e al suo fisioterapista.”Nella mia testa ero estremamente rilassato: è stata una grande performance. In me adesso c’è un mix di emozioni, un po’ un casino: non so come descriverlo, è quasi un sogno. Ora mi devo risvegliare. Mi godrò questo successo per qualche giorno".

He came, he saw, he conquered. @Lorenzo1Musetti puts on a stellar performance to claim the title in Lyon! #GrandPrixAuvergneRhoneAlpes pic.twitter.com/vGLGqb7LfJ — ATP Tour (@atptour) October 25, 2026

La netta vittoria contro Fritz

Pronti via, l’andazzo della gara si capisce perfettamente già in avvio di gara: nel 1° set Musetti parte con il piede sull’acceleratore e strappa il break a Fritz nel secondo game (tre vincenti stupendi) mantenendo due turni di servizio, subito 3-0. Non perde mai il controllo quando è il tempo di servire e chiude 6-3 in poco più di mezz’ora giocando alla perfezione, mettendo in campo rovesci a una mano (la specialità della casa) e strappando applausi dal pubblico francese.

Nel 2° set arriva quasi subito un altro break sul punteggio di 2-1 per il carrarino: decisivo il terzo game con Lorenzo che riesce a chiudere dopo essere stato 15-40, dunque con due possibilità a disposizione. Nel game successivo allunga a 3-1: si continua così fino al 5-4 quando è l’azzurro a servire per il match e diventare campione: da 0-15 si va sul 40-15, sono due i championship point a disposizione di Lorenzo che dopo uno scambio lungo e faticoso diventa campione sul dritto in corridoio di Fritz. Finisce a terra, felice di gioia, poi si rialza e sorride al suo angolo: bravo, bravissimo Lorenzo!