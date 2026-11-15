Zverev, numero 1 di tormenti e scetticismo

Lo ha atteso così a lungo quel trono del tennis mondiale, che se lo sarà sicuramente immaginato più accogliente. E invece Zverev ci sta seduto un po’ scomodo, con le braccia stese lungo i braccioli per evitare di cadere all’indietro da un momento all’altro. Prima le critiche di Becker per la mancata presa di posizione nel conflitto russo-ucraino (lui che ha origini russe), poi chi gli imputa di essere il numero 1 più scarso della storia e, ora, un’altra denuncia dall’ex compagna Brenda Patea. L’oggetto del contendere è un’intervista rilasciata a L’Equipe dopo il trionfo al Roland Garros. «La mia innocienza è stata provata», aveva detto Sasha in merito alle accuse di violenza domestica ai danni della stessa. A quanto pare, però, Alexander non è stato condannato, ma nemmeno assolto. Una vigilia di Atp Finals tormentata per colui che oggi aprirà il torneo di singolare contro Jodar. E altri pensieri che gli frulleranno in testa, annebbiando quella gioia di chi, nonostante una forma acuta di diabete diagnosticata da bambino e un grave infortunio nel 2022, ha raggiunto il sogno di una vita. In attesa di Cobolli, che domani sera sfiderà Medvedev, ieri Sinner ha parlato ai ragazzi di un circolo tennis torinese. «Social? Io vi consiglio di stare lontani», ha confessato. «Quando gioco qui lo faccio anche per voi e per tutto il Paese», ha aggiunto poi. E allora, appuntamento tra dodici mesi stesso posto e stesso bar. Ma in tenuta da gioco e non in borghese.