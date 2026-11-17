È nella lista del terrorismo egiziano, ma a Reggio Emilia la sua moschea ospitava la campagna elettorale della sinistra, con i candidati del Pd e di Avs e la partecipazione dell’allora sindaco dem Luca Vecchi (oggi capo di gabinetto del presidente della Regione Michele De Pascale). Dopo il caso di Segrate, emerge il nome di un secondo imam attivo in Italia finito nell’elenco del Cairo: Wagih Saad Hassan Hassan, guida religiosa della comunità islamica reggiana. Una figura centrale per l’islamismo italiano, che ha rapporti consolidati con le istituzioni locali e frequentazioni negli ambienti internazionale. Sullo sfondo anche lui ha un forte legame da approfondire (che potrebbero essere di interesse della Procura di Genova) con esponenti della rete finita nell’inchiesta sui finanziamenti ad Hamas. Tra loro c’è Riyad Albustanji, ma anche le molteplici manifestazioni di solidarietà nei confronti di Mohammad Hannoun, in carcere dal27dicembre con l’accusa di essere l’uomo a capo della cellula terroristica in Italia, e degli altri arrestati.

Il nome di Hassan compare al numero 24 del provvedimento della Corte penale del Cairo: la decisione dispone l’inserimento per cinque anni di 36 persone e 35 organizzazioni nelle liste nazionali del terrorismo. Al numero 30 dello stesso elenco compare Ali Abu Shwaima, lo storico imam di Segrate sul quale Il Giornale ha acceso i riflettori nei giorni scorsi. A rendere ulteriormente delicato il caso reggiano è il ruolo pubblico ricoperto da Hassan.

L’imam è infatti da anni un interlocutore delle istituzioni, partecipa a incontri ufficiali e rappresenta la comunità islamica in appuntamenti di rilievo. Il 3 novembre 2023 ha incontrato il vescovo di Reggio Emilia durante una visita alla comunità islamica di via Piccard. Il suo nome compare anche nell’elenco di alcune delegazioni per il dialogo interreligioso, dove è indicato come presidente del Consiglio europeo dei garanti degli imam e delle guide religiose. Poi il filo che lo unisce alla politica locale. Il 23 settembre 2022, a pochi giorni dalle politiche, la sua moschea ospitava un incontro elettorale con Lanfranco De Franco, candidato del Pd, e Carlotta Bonvicini, candidata di Avs. La locandina dell’iniziativa, intitolata «La comunità islamica incontra i candidati», riportava i simboli dei partiti e annunciava gli interventi dell’allora sindaco Vecchi e della consigliera comunale Marwa Mahmoud. Lo stesso uomo che dialoga con le istituzioni è anche al fianco di Yusuf al-Qaradawi leader spirituale della Fratellanza Musulmana. A chiedere misure dure è l’europarlamentare della Lega Anna Maria Cisint, secondo cui «va messa al bando la Fratellanza musulmana e va smantellata tutta la rete di organizzazioni islamiste che usa come prestanome in Italia e in Europa l’Ucoii. Se sarà confermata l’adesione di quest’ultima alla Fratellanza ne chiederemo lo scioglimento. A noi spetta difendere l’Italia, i nostri valori e le nostre libertà da un’aggressione studiata e organizzata. Abbiamo in casa chi si è dichiarato nostro nemico e dobbiamo adottare tutte le contromisure per difenderci».