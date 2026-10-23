285 auto spariscono ogni giorno: come prevenire i furti

Un numero molto elevato, se non enorme. In tutta Italia, mediamente, quotidianamente avvengono ben 285 furti di auto e un numero vicino a 90 per quanto riguarda le due ruote, motorini e moto. È l’analisi realizzata da Facile.it sulle statistiche del ministero dell’Interno che riguardano l’anno 2024.

Qual è la “geografia” dei furti

C’è da dire innanzitutto che il nostro Paese si trova tristemente appena al di sotto del podio delle nazioni europee dove si rubano più mezzi di trasporto, al quarto posto dietro Lussemburgo, Svizzera e Svezia. Nel dettaglio, in base ai dati del 2024, ogni centomila abitanti vengono rubati 231 veicoli. Analizzando, invece, le regioni italiane, al primo posto di questa classifica non di certo lusinghiera c’è la Campania dove vengono denunciati quasi 26.500 furti ogni anni, al secondo posto si piazza il Lazio (poco più di 18mila), terzo posto la Sicilia (15.555).

Al contrario, le regioni più “sicure” sono la Valle d’Aosta, al primo posto con il furto di appena 20 vetture ogni anno, Trentino Alto-Adige con 170 e Friuli Venezia-Giulia con 239. Dunque, il fenomeno riguarda soprattutto il Sud d’Italia con il 45% dei furti complessivi che avvengono in Italia.

Quali sono i consigli

Sottolineando che non esiste un metodo efficace al 100% per evitare il furto dell’auto, nemmeno se si mette nel garage o autorimessa, ci sono certamente alcuni accorgimenti da adottare che possono scoraggiare chi ha intenzione di rubare l’auto altrui. Innanzitutto, diventa fondamentale il luogo in cui si parcheggia il proprio mezzo: meglio se in aree illuminate, centrali, non lontano da negozi o altri palazzi dotati di telecamere esterne rispetto alle aree isolate e scarsamente illuminate.

Un tema importante riguarda anche gli oggetti che si lasciano in auto: nessun oggetto in vista, così da scoraggiare e non dare nell’occhio. Se, ad esempio, si commette l’errore di lasciare borse e computer, per esempio, i rischi che qualcuno rompa il finestrino anche soltanto per trafugare è molto elevato.

Soprattutto d’estate sono in molti a lasciare qualche centimetro di finestrino aperto per non trovare l’auto bollente. Bene, meglio trovarla caldissima che rischiare il furto dell’abitacolo che può essere aperto dall’interno.

Meglio usare dispositivi meccanici e non quelli a distanza visto che i malviventi ormai sono in grado di clonare i codici del telecomando dell’auto e riuscire a riprodurlo per poterla aprire in qualsiasi momento. Sempre in tema sicurezza, è bene dotarsi di un antifurto e possibilmente di un Gps così da poter ritrovare il mezzo qualora fosse rubato.

Ultimo ma non per importanza quello di sottoscrivere una polizza assicurativa contro il furto, la garanzia che va solitamente aggiunta all’Rc auto.