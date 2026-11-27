I truffatori sono sempre in agguato e nella settimana del Black Friday è necessario fare ancora più attenzione. L’aumento degli acquisti online, infatti, offre nuove opportunità anche ai malviventi, consapevoli che molte persone si trovano in attesa del proprio pacco. Tra le frodi più insidiose c’è quella delle false notifiche di consegna: un messaggio avverte il destinatario che la spedizione è momentaneamente sospesa e lo invita a versare una cifra contenuta per ricevere l’oggetto ordinato.

Purtroppo, i consumatori meno attenti possono facilmente cadere nella trappola. In tanti hanno ormai familiarità con le comunicazioni dei servizi di spedizione, quindi un messaggio del genere potrebbe non insospettire. Inoltre, la cifra richiesta dai falsi corriere è molto contenuta: si parla di 2,99 euro. L’ignara vittima, molto spesso, cade nel tranello e, senza saperlo, fornisce i dati della propria carta.

I messaggi ingannevoli

Con un po’ di attenzione è però possibile riconoscere un messaggio ingannevole. Nel testo viene spesso dichiarato che il pacco si trova bloccato presso un centro di smistamento, oppure che l’indirizzo inserito durante l’ordine risulta incompleto. Quale che sia il pretesto, la vittima viene sempre invitata a cliccare su un link che porta in una pagina web realizzata ad hoc per sembrare il portale online di un corriere. Qui viene chiesto di inserire in un modulo tutti i dati della carta, con tanto di codice di sicurezza. In poche parole, il malcapitato consegna il proprio conto nelle mani dei truffatori.

Ma non finisce qui. Ci sono infatti altri messaggi ingannevoli che rischiano di provocare danni assai gravi. Secondo Bitdefender, leader nel software di cyber-security, nel periodo di tempo incluso tra il 30 ottobre e il 10 novembre, una email di spam su due è risultata contenere un messaggio truffa a tema Black Friday, con mirabolanti sconti fino al 90% e false comunicazioni di noti marchi.

Occhio anche a certe piattaforme di vendita che compaiono dal nulla, offrendo prodotti di altissima qualità a prezzi stracciati. È bene diffidare sempre dalle super offerte. Non è credibile, ad esempio, che un computer portatile dal valore di 1.200 euro arrivi a costare 300. Gli esperti consigliano di controllare bene il sito prima di procedere agli acquisti.

Cosa fare in caso di truffa

Se si sospetta di aver comunicato i propri dati attraverso una pagina fraudolenta, la prima cosa da fare è rivolgersi immediatamente all’istituto di credito di riferimento. È necessario chiedere il blocco della carta o dello strumento di pagamento coinvolto e controllare i movimenti del conto.

Mail, SMS, ogni genere di comunicazione avuta con i truffatori, deve essere conservata, perché potrebbe essere acquisita come prova. Un altro consiglio è quello di provvedere a cambiare immediatamente tutte le password.