Le frodi sono in netto aumento. Stiamo parlando dei numeri relativi ai bonifici istantanei che presentano un numero di truffe in crescente aumento e di gran lunga maggiori rispetto ai bonifici “tradizionali”, ovvero quelli ordinari.

Il dossier della Banca d’Italia

L’argomento è di estrema attualità e discusso nel corso dell’11esimo Salone dei Pagamenti Abi a Milano (24-26 novembre) dove è intervenuto lo stesso presidente, Antonio Patuelli, chiedendo maggiori controlli e verifiche tempestive sui bonifici istantanei per capire quali interventi mettere in campo. Pochi mesi fa la stessa Banca d’Italia ha pubblicato un report sulle operazioni di pagamento fraudolente in Italia: soltanto nel secondo semestre 2026, nel nostro Paese sono stati registrati un numero pari a quasi 22 mila bonifici fraudolenti su un numero complessivo di quasi 32 mila. Un’enormità.

Ma i numeri sono anche ben altri: circa 28 euro sottratti indebitamente ogni 100 mila trasferiti contro 2 euro dei bonifici ordinari. Le truffe su questa tipologia di transazione sono di ben 14 volte più alte rispetto a quelle tradizioni. Dunque, ci sono più indizi che fanno una prova, ovvero della vulnerabilità attuale dei bonifici istantanei.

Consumatori, ecco come difendersi

Troppo spesso capita che i criminali riescano a convincere le vittime di trasferire il denaro immediatamente per le più disparate (e false) motivazioni: dalla truffa del falso operatore bancario che telefona dicendo di mettere i soldi al sicuro e trasferirli subito su un conto sicuro alle telefonate dei falsi agenti che fanno leva sul terrore che un proprio caro è in difficoltà per sottrarre denaro indebitamente.

È bene sottolineare che mentre il bonifico ordinario può essere revocato entro certi limiti temporali, il bonifico istantaneo accredita il denaro entro 10 secondi dall’operazione e non si può più tornare indietro. Ecco perché i malintenzionati insistono nell’adottare questo metodo, perché poi i soldi spariscono e non possono più essere recuperati.

Innanzitutto, è bene sapere che nessuna banca chiederà mai al proprio cliente bonifici istantanei telefonici: se si riceve una richiesta del genere, mettere subito giù e comporre il numero del servizio clienti della propria banca raccontando e denunciando l’accaduto. Stesso discorso per le forze dell’ordine non chiameranno mai chiedendo di trasferire del denaro. Attenzione a quando su canali come WhatsApp o le mail arrivano link sospetti (perché fraudolenti) chiedendo di cliccare ed eseguire bonifici per le più disparate cause, alcune delle quali che sembrano attendibili ma che sono soltanto truffe belle e buone. Non cliccare mai e non seguire nessuna tipologia di istruzione.

La normativa Ue

In tutti questi casi, dunque, non bisogna mai procedere con nessun bonifico, mai. E poi, può sembrare banale, ma quando si deve eseguire un bonifico istantaneo accertarsi del mittente, di aver inserito correttamente tutti i dati. Da ormai molte settimane è in vigore, dentro il Regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento Europeo e del Consiglio, l’obbligo del servizio di Verification of Payee (VoP) (Verifica del beneficiario): questa legge ritiene che le banche ei prestatori di servizi di pagamento (PSP) debbano verificare la corrispondenza tra l’IBAN inserito e il nome del beneficiario prima che il bonifico (sia istantaneo che ordinario) venga definitivamente autorizzato e inviato. Anche questo è un modo per limitare al massimo gli errori nei bonifici.

Sempre l’Ue, però, sta pensando anche a nuove norme su PSD3 (Terza Direttiva sui Servizi di Pagamento) e PSR (Regolamento sui Servizi di Pagamento) che in alcune condizioni rimborsano i consumatori vittime di truffe e inganni. In questo caso, però, si deve ancora aspettare il voto del Parlamento europeo che si terrà a dicembre.