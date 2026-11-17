Altro che capo cosparso di cenere. Se qualcuno si aspettava un passo indietro di Guillermo Mariotto sul puzza-gate (e cioè gli spruzzi di profumo in direzione di Barbara D’Urso accompagnati da esclamazioni contro i cattivi odori), si è dovuto ricredere. Certo, il giudice stilista di Ballando con le stelle si dice dispiaciuto che la D’Urso se la sia presa, ricorda di essersi già scusato in diretta, ma subito, tramite le agenzie di stampa, rintuzza la collega-giudice affermando che «lei ha un solo problema. Vuol essere al centro dell’attenzione per eclissare Ornella Muti. Tutto quel dramma... solo per comparire».E aggiunge, tanto per mettere ancora più pepe: «Non sa stare al gioco. Se dovesse lasciare Ballando? Sono scelte che si fanno». E conclude ribadendo: «Non ho mai pensato di spruzzare il profumo, tra l’altro di Hermès, contro di lei, ma sul mio balconcino e verso di me. Purtroppo sono vicino alla porta, giungono cattivi odori. Ci sono animali, topi, cinghiali, gli studi della Rai sono in campagna. Il mio è un profumo di libertà». Ci mancavano solo gli animali in studio e relative puzze... Comunque, in tutto questo bailamme che da anni è diventato lo show danzerino di Raiuno, a puzzare sono gli insistenti polveroni sollevati apposta per creare il caso e alzare gli ascolti nel continuo confronto con l’avversario di Canale 5. Non per nulla vengono chiamati alcuni personaggi che sono esperti nel dar fuoco alle polveri. E, di certo, Mariotto è il numero uno in questa mirabile arte: ci sguazza nelle diatribe come quella tra la medesima D’Urso e la concorrente Ornella Muti che va avanti da settimane.

Ora l’ex conduttrice di Canale 5 che si è detta mortalmente offesa (oltre che non protetta dalla conduttrice Milly Carlucci) dalle parole di Mariotto ha fatto intendere che potrebbe abbandonare il programma: «Non so cosa accadrà. O forse già lo so», ha detto in un video. Per lei sarebbe una scelta complicata, visto che è stato molto difficile riuscire a tornare in video dopo la fuoriuscita da Mediaset. E dunque ci penserà bene prima di chiudere le luci delle telecamere sul suo volto. Ieri anche Fiorello nel corso della puntata de La Pennicanza su Rai Radio 2 non ha risparmiato una stoccata a Ballando: «La Carlucci ha detto Siamo una famiglia!. Sì la famiglia Addams!».