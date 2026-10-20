Con Fiorello è sempre domenica

Fiorello al solito ha sbancato: è arrivato a quasi 5 milioni di spettatori (4.826.000 per la precisione) con il 26,3 per cento di share per il suo mini-show andato in onda domenica sera alle 20,30. S’è inventato il Tg1 edizione straordinaria più che straordinaria per lanciare il suo programma radiofonico La Pennicanza da ieri pomeriggio su Radio2. Ora, la domanda resta la stessa: cosa significa quel «To be continued» in sovrimpressione alla fine del mini-programma? Lo rivedremo anche domenica prossima? O tutte le domeniche? O è stata la prova per un futuro ritorno sul primo canale? Al solito Fiore ci lascia nel dubbio Intanto per vederlo su Rai1 si può cercarlo di notte nella Nottatanza, dopo Porta a Porta o su RaiPlay. Per il momento...