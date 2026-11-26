Alla fine Pierluigi Diaco è crollato. Su se stesso. Ieri pomeriggio non si è presentato negli studi di Raidue, si è messo ufficialmente in malattia e al posto di BellaMa’ è andato in onda un remix di repliche. Il presentatore non ha retto alle pressioni dei giorni scorsi e alle accuse di trattare male alcuni ragazzi del cast del suo programma provate dai video messi on line da Selvaggia Lucarelli: l’altro ieri pomeriggio ha sbroccato completamente, urlando dentro e fuori gli studi romani della Dear. Poi ha comunicato che non sarebbe stato presente il giorno successivo per «indisposizione ».

Ora per il giornalista la situazione si fa davvero complicata: la direzione Day Time, cioè Angelo Mellone, attende il responso dell’audit interno per prendere una decisione sul suo futuro e su quello di BellaMa’ . In più sul caso l’AgCom ha aperto un procedimento in merito agli obblighi della Rai al rispetto della dignità della persona previsto dal contratto di servizio.

Chi conosce Diaco sa che a volte può essere fumantino, comeaccade a moltishowman e presentatori. Negli ultimi giorni, la diffusione degli audio in cui lo si sente inveire contro i giovani che fanno parte del cast, lo ha provato a tal punto da non reggere più la pressione e lasciarsi andare a intemperanze. A quel punto, anche chi gli sta più vicino nel programma ha capito che non si poteva più andare avanti così.

Il tutto è nato dall’ormai famosa intervista ad Alberto Ravagnini, l’ex prete diventato un concorrente di

Ballando con le stelle e dalla pretesa di fargli «confessare» di essere o meno omosessuale. Da quel momento si è scatenata l’attenzione attorno a Diaco e sono emerse le testimonianze raccolte dalla Lucarelli.

A onor del vero, in sua difesa sono intervenuti anche altri membri del cast che, seppur confermando il carattere difficile, ne hanno anche messo in luce i pregi e sottolineato che, nelle occasioni incriminate, Diaco si arrabbiava con determinati ragazzi perché non seguivano le regole o creavano problemi (il che, ovviamente, non giustifica gli insulti).