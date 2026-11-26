Le finali dei grandi show televisivi dell’autunno sono imminenti ma i giochi non sono ancora fatti. Se, infatti, solo un paio di settimane fa la corsa alla vittoria di X Factor, GF Vip e Ballando con le Stelle sembrava destinata a risolversi in una serie di testa a testa, le ultime puntate hanno ridisegnato gli equilibri delle tre competizioni.

Il primo appuntamento è la semifinale di X Factor: sei artisti, quattro posti disponibili per il gran finale e una doppia eliminazione che non lascia spazio a passi falsi. Fino allo scorso giovedì, infatti, il duello tra Alex Fontana e Patrizia Napolano sembrava destinato ad arrivare alla finale più serrato che mai mentre adesso sembra aver preso una direzione più precisa. Il trionfo di Fontana, vero underdog dell’anno visto che all’inizio il suo trionfo era offerto a 50, è oggi dato a 1,55, secondo gli esperti Sisal, contro il 6,00 della Napolano. Alle loro spalle, pronti a inserirsi nella lotta tra i due favoriti, Giacomo Calò e i Mad Dog entrambi a 9,00.

Ad aprire la serie delle finali, lunedì 30 novembre, sarà il Grande Fratello Vip, con un ultimo televoto al cardiopalma. Andreas Müller e Alessandro Roncaccia sembravano doversi contendere il successo ma, come spesso accade, tra i due litiganti spunta una terza, inaspettata protagonista: Federica Morello. La giovane ligure, vera underdog di questa edizione e ultima in ordine di tempo ad aver raggiunto la finale, nelle ultime settimane ha guadagnato terreno fino a diventare la principale candidata al successo. Il trionfo della Morello è offerto a 1,65, rispetto al 3,00 di Müller che, solo pochi giorni fa, sembrava non temere rivali. Seguono Alessandro Roncaccia a 7,50, e le veterane dei reality, Marina La Rosa a 9,00, Giulia Provvedi a 12, e Guendalina Tavassi, offerta a 20.

Infine sul dancefloor di Ballando con le Stelle la competizione si fa sempre più serrata. Dopo aver vinto l’ultima puntata insieme a Nikita Perotti, Aurora Ramazzotti, a 2,50, ha consolidato il ruolo di favorita ma, alle sue spalle Monica Guerritore, vera rivelazione di Ballando 2026, continua a scalare la classifica. L’attrice, che ha conquistato pubblico e giuria con le sue performance, ha raggiunto Noemi Bocchi a 3,75 e superato Anna Safroncik offerta a 5,00, tra le favorite. Più distanti, ma da non sottovalutare, Alessandro Matri a 12, e Andy Diaz dato a 25.