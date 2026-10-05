Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 11:49
In evidenzaAggiornato alle ore 11:49
TV

Il direttore dell’Approfondimento Rai Corsini: “Speriamo che Ranucci non venga reintegrato”

La citazione del Vangelo a margine della presentazione “2 Di Picche” del direttore del Giornale Tommaso Cerno. “Noi pensiamo di essere nel giusto”, dice Corsini sulla causa per il reintegro del conduttore

Redazione web
Il vicedirettore di Rai 2 con delega all'informazione e Vicedirettore della Direzione Approfondimenti Informativi, Paolo Corsini, alla conferenza stampa di presentazione dei palinsesti, Ancona, 3 luglio 2026. ANSA/GIUSY MARINELLI
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

“Il reintegro di Ranucci? Speriamo non accada, non pensiamo possa accadere. Matteo 5.11, ‘ogni giorno la sua pena’, io quello che dovevo fare l’ho fatto, stiamo lavorando serenamente. Noi pensiamo di essere nel giusto e avere fatto tutto correttamente”. Così il direttore del genere Approfondimento Rai, Paolo Corsini, a margine della presentazione del programma di Tommaso Cerno ‘2 Di Picche’, rispondendo a chi gli chiedeva cosa avverrebbe qualora il Tribunale del lavoro di Roma dovesse decidere per il reintegro di Sigfrido Ranucci alla conduzione di Report.

Commenti