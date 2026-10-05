Il direttore dell’Approfondimento Rai Corsini: “Speriamo che Ranucci non venga reintegrato”

“Il reintegro di Ranucci? Speriamo non accada, non pensiamo possa accadere. Matteo 5.11, ‘ogni giorno la sua pena’, io quello che dovevo fare l’ho fatto, stiamo lavorando serenamente. Noi pensiamo di essere nel giusto e avere fatto tutto correttamente”. Così il direttore del genere Approfondimento Rai, Paolo Corsini, a margine della presentazione del programma di Tommaso Cerno ‘2 Di Picche’, rispondendo a chi gli chiedeva cosa avverrebbe qualora il Tribunale del lavoro di Roma dovesse decidere per il reintegro di Sigfrido Ranucci alla conduzione di Report.
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