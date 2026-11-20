A prescindere dalle posizioni politiche condivisibili o meno, Corrado Augias, intellettuale laico e di sinistra, è stato un esempio di capacità di parlare al pubblico, sempre con serenità d’animo, toni pacati e senza farsi traviare dal successo televisivo. Anche se su La7, l’ultima rete che lo ha ospitato nella sua lunghissima carriera, ci è voluto restare fino all’ultimo.

È morto ieri mattina all’età di 91 anni (era nato a Roma il 26 gennaio 1935). La camera ardente sarà allestita domani in Campidoglio dalle 10 alle 18; i funerali, laici, si svolgeranno in forma privata, mentre sabato 28 novembre verrà ricordato con un memoriale all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Fino all’altro ieri era in video con i documentari pomeridiani sulla storia e l’ultimo compito di prime time è stato l’introduzione a M - Il figlio del secolo, la serie su Mussolini tratta dai libri di Scurati. Da tre anni era un appuntamento fisso de La7 al lunedì sera con La torre di Babele; ma il grande pubblico lo seguiva da sei decenni, sulla tv pubblica, lasciata nel 2023 senza atteggiarsi a martire, come altri colleghi transfughi. Lui, che si trovava benissimo nella rete di Cairo schierata a sinistra, aveva detto sull’addio alla Rai: «Nessuno mi ha cacciato, ma nessuno mi ha trattenuto. A 88 anni devo lavorare in posti che mi piacciono; e questa Rai non mi piace». Ma l’ex ad Roberto Sergio ha ricordato che pochi giorni fa l’aveva contattato con l’intento di ritrovare «un rapporto sereno con la sua amata Rai».

Scrittore, autore, giornalista, musicologo, anche europarlamentare (negli anni ’90 nelle liste del Pds), sulla tv pubblica era stato un precursore di tanti programmi di oggi. In primo luogo, Telefono giallo, antesignano delle decine di trasmissioni di cronaca nera, ma fatta con garbo e rigore, in cui la ricostruzione di delitti, misteri e casi giudiziari era accompagnata dalle telefonate dei telespettatori. Ed è lì che avvenne uno dei più importanti episodi della storia della tv: quando un ufficiale, anonimo, chiamò in diretta (era il 6 maggio 1988) e denunciò le coperture sui motivi per cui il Dc-9 Itavia precipitò in mare a Ustica nel 1980.

Figlio della buona borghesia romana, con il padre ufficiale della Regia Aeronautica, laureato in giurisprudenza, negli anni Sessanta frequentò gli ambienti dell’avanguardia teatrale romana. Risale a quegli anni il sospetto sui suoi presunti legami (da lui smentiti) con i servizi segreti cecoslovacchi usando lo pseudonimo «Donat». L’ingresso in Rai nel 1960 fu l’inizio di una lunga carriera di divulgatore: in poco tempo diventò corrispondente dall’estero, da Parigi e New York. Poi divenne una firma di punta di Repubblica dove curò per vent’anni le lettere dei lettori e dell’Espresso. Ma la televisione restò il suo pallino: oltre a Telefono giallo (dal 1987 al 1992 su Rai 3), vinse la scommessa di parlare di libri in Babele. Dopo la parentesi a Telemontecarlo, tornò in Rai con molti programmi tra cui Cominciamo bene, Enigma, Quante storie, Rebus, Visionari e La gioia della musica.

Parallelamente, realizzò una vasta produzione letteraria. Dopo gli esordi nel romanzo, con titoli come Quel treno da Vienna (1981) e Il fazzoletto azzurro (1983), puntò sui testi divulgativi: grande successo per i volumi della serie I segreti di Roma, Parigi, New York, Londra e Istanbul, nei quali le città diventano racconti viventi. Il bestseller Inchiesta su Gesù (2006) suscitò tantissime polemiche e contestazione da parte degli ambienti cattolici. Seguirono Inchiesta su Maria, Il grande romanzo dei Vangeli e Paolo. L’uomo che inventò il Cristianesimo. In tempi più recenti l’autobiografia La vita s’impara e La musica per me, dedicato alla sua passione per la classica.

Convinto sostenitore della legge sull’eutanasia, non aveva paura di andarsene, ma di una lunga agonia. Ma soprattutto «morire è una scocciatura», aveva osservato, pensando ai progetti ancora da realizzare, agli affetti e ai nipoti da veder crescere. Quanto al giornalismo, «l’obiettività è un’utopia - diceva in un’intervista - io parlo di onestà: significa raccontare ciò che si conosce nel momento in cui si scrive o si parla» perché esiste «un punto di vista che, se professato in buona fede e aperti al dialogo, può diventare un contributo autentico al dibattito pubblico».