Corrado Augias è morto ieri, a 91 anni. È stato indubbiamente un protagonista del giornalismo, della televisione e della editoria. Telefono giallo resta una pagina importante della televisione pubblica: la telefonata anonima su Ustica, in diretta, fu più valida di cento inchieste a tavolino. Aveva i modi di un gentiluomo d’altri tempi, anche quando affilava le parole per polemizzare.

Corrado Augias, firma storica di Repubblica, è stato il volto più presentabile di un’idea di cultura che in Italia ha avuto un successo enorme: la conoscenza, vera o presunta, usata come certificato di superiorità morale. Il libro, la citazione dotta, l’invito al festival servono a dividere i giusti dagli altri. Chi possiede quel sapere ha il diritto di fare la lezione agli elettori sbagliati, alla Chiesa, ai governi sgraditi. La sua rubrica delle lettere su Repubblica era una specie di confessionale laico: ogni giorno assolveva il lettore progressista con un buffetto e guardava con pena il resto irrecuperabile del Paese. Poi, nel maggio 2009, arriva il caso del plagio conclamato. Disputa su Dio e dintorni, scritto con il teologo Vito Mancuso per Mondadori, è un bestseller. Un lettore, il professor Flavio Deflorian dell’università di Trento, scrive a Mancuso: la pagina 246, quella in cui Augias tira le somme della sua posizione di non credente, è identica a un passo de La creazione di Edward O. Wilson, pubblicato da Adelphi. Il Foglio accenna alla vicenda nella rubrica delle lettere. Il quotidiano Libero esce con due pagine e un titolo che fa male: «Augias passa da Repubblica a ripubblica». Mancuso si dice amareggiato. Adelphi è indecisa se passare le carte all’avvocato (non lo farà). A un evento pubblico, Augias giura di non aver letto Wilson e di aver preso il brano da fonti anonime trovate su internet. Promette che la citazione comparirà nelle edizioni successive. Quando si dice la toppa peggio del buco... Nella bibliografia, intanto, c’erano i libri di Eugenio Scalfari, noto teologo solo per caso fondatore di Repubblica.

Fermiamoci un attimo sulla sostanza. Pagina 246 era la conclusione del libro, il punto d’arrivo di una vita di letture. Era la professione di fede (o di non fede) dell’intellettuale laico per eccellenza davanti al teologo. Ed era copiata. Frase dopo frase. Parola per parola. Virgola dopo virgola. Nessuna differenza. Tra l’altro, la cosa aveva una carica comico-ironica che sembra inventata da uno sceneggiatore: La creazione è un libro in cui un grande biologo, non credente, tende la mano a un pastore battista e cerca di aprire un dialogo con i fedeli. Augias ne ha usato le parole per chiudere una disputa con uno studioso di teologia. E dopo? Niente. Altri programmi in Rai, altre rubriche, altri libri, altri palchi. Quando nel 2023 è passato a La7, ha salutato con una frase da martire: «Volevano demolire la Rai dei comunisti; stanno semplicemente demolendo la Rai». Detto da chi in quella Rai aveva lavorato per sessant’anni, sempre in prima fila. Uno studente sorpreso a copiare la tesi rischia l’annullamento. Un ministro di destra (giustamente) avrebbe trovato ad aspettarlo editoriali sulla decadenza dell’etica pubblica. Augias ha trovato la solidarietà dei colleghi e il silenzio di chi, di solito, ha sempre qualcosa da dire.

Qui il discorso smette di riguardare Augias. Non è certo una questione personale, e sarebbe meschino farla diventare tale oggi. È il modo di funzionare di una cultura che riempie i festival e i salotti televisivi, sempre con gli stessi nomi che si presentano i libri a vicenda. Lo stesso trattamento di riguardo era toccato a Umberto Galimberti, finito anche lui al centro di polemiche per i numerosi copia e incolla e rimasto al suo posto. Un rimprovero volante dell’università e stop. Dentro il giro giusto, la colpa diventa una distrazione, l’errore una svista e la critica altrui un attacco politico.

La lezione, alla fine, Augias l’ha lasciata davvero, anche se involontariamente: la cultura che si ostenta come superiorità morale è fragile, perché basta una pagina per smascherarla. Quella vera cita le fonti e non rilascia patenti a nessuno.