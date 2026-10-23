Mario Biondi a Ciao Maschio: “Pizza e mandolino? Non mi pento, noi non siamo più quello”. E punta a Sanremo 2027: “Voglio presentare una canzone”

Nel corso dell’intervista, il cantante torna sulle sue dichiarazioni a proposito di Sal Da Vinci all’Eurovision, sull’esclusione dall’ultimo Sanremo e sul desiderio di proporre una nuova canzone al Festival.

Nunzia De Girolamo gli domanda se si sia mai pentito di aver evocato l’immagine dell’Italia «pizza e mandolino» parlando di Sal Da Vinci all’Eurovision. Biondi risponde: «No, assolutamente no, ma anche perché l’avevo contestualizzata in una certa maniera. Ho detto solo che all’estero piace vederci tutti pizza e mandolino, ma noi non siamo più quello. Poi qualcuno ha estrapolato solo pizza e mandolino».

Spazio poi a Sanremo. La conduttrice gli chiede se, dopo aver visto il Festival, ritenga che Carlo Conti abbia sbagliato a scartare la sua canzone. Il cantante risponde: «Penso che egoisticamente dovrei dire di sì, ma siccome mi piace guardare sempre il quadro completo nelle cose, devo dire che lui ha fatto un Sanremo coerente con le sue idee. Ha fatto bene Carlo, è andato benissimo».

Biondi riconosce la libertà di scelta del direttore artistico, senza rinunciare all’ironia: «Se fossi stato io avrei detto: no, Mario Biondi ci vuole per forza». E sulla serata che ha preferito scherza: «Per me la puntata più bella è stata quella degli ospiti, ma perché c’era Mario Biondi soprattutto».

Poi, mentre il discorso si sposta su Stefano De Martino e sul prossimo Festival, rivela la volontà di proporre un brano: «Siccome voglio presentare anche una canzone, non mi fare parlare mai di Sanremo».

L’intervista affronta anche le difficoltà incontrate nel mondo della discografia. Alla domanda su quale bugia gli abbia raccontato quel mondo, il cantante risponde: «Tu non farai mai niente, oppure devi andare in America». Parole che, racconta, si è sentito ripetere «un sacco di volte».

Non manca l’autoironia. Quando la conduttrice gli chiede quale sia la bugia che si è raccontato più a lungo nella vita, Biondi risponde: «I tuoi capelli ti ricrescono».