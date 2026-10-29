Pechino Express, la nuova edizione: il cast completo e il nuovo itinerario

Dopo sei anni in giro per l’Asia, Pechino Express inverte la rotta e torna in America. A dieci anni di distanza da “Le civiltà perdute”, l’edizione 2027 del reality game di Sky Original prodotto da Banijay Italia torna in Sudamerica con “La rotta dei due Oceani”, che vedrà i concorrenti viaggiare tra Cile, Argentina e Brasile. A guidare la spedizione oltreoceano sarà, come sempre, Costantino della Gherardesca, volto simbolo del format, che accompagnerà le dieci coppie in gara in un viaggio coast to coast mozzafiato.

Le registrazioni di Pechino Express 2027, giunto alla quattordicesima stagione, inizieranno nelle prossime settimane, ma i telespettatori dovranno aspettare il prossimo anno per vedere in azione le dieci coppie in gara. La nuova edizione del programma, infatti, andrà in onda in primavera su Sky e NOW, ma la stagione si preannuncia già ricca di sorprese, a partire dal cast.

Il cast di Pechino Express 2027

Come da tradizione, il cast sarà un mix di volti noti dello spettacolo, creator, sportivi e protagonisti del mondo della scienza e della cultura, come i divulgatori di Geopop: il chimico Riccardo De Marco, alias DeNa, e Maria Bosco, conosciuta come MeriBì, laureata in matematica e ingegneria. Nel gruppo ci saranno anche le sorelle Marzia ed Elisabetta Gregoraci, il duo pop Benji e Fede e Rocco Siffredi con la moglie Rózsa Tassi, ex Miss Ungheria 1990. In Sudamerica voleranno anche le ballerine Franceska Nuredini e Ginevra Festa, mentre il mondo dei social sarà rappresentato da Alessia Lanza e Andrea Fratino, Angela Lin, conosciuta sul web come Bella Fisica, in coppia con il figlio Alessandro Zhu, e dai podcaster Danilo da Fiumicino e Alessandro Pieravanti. Nel cast figurano anche gli sportivi Andrew Howe, vicecampione del mondo e campione europeo di salto in lungo, e Tommaso Marino, ex cestista professionista e cronista sportivo. A chiudere il gruppo sono Cleo Ungarelli e Dani Piccirillo, componenti della band protagonista a Sanremo Le Bambole di Pezza.

L’itinerario in Sudamerica

Il nuovo itinerario di Pechino Express sarà tra i più impegnativi degli ultimi anni e prenderà il via dalla costa atlantica per concludersi sul versante pacifico del Sudamerica. Le dieci coppie attraverseranno i deserti del Cile e le impervie vette delle Ande, per poi proseguire attraverso le immense pianure dell’Argentina fino alle spettacolari cascate di Iguazú, tra le più estese al mondo. Da qui, la gara si sposterà nel cuore del Brasile, attraverso gli scenari selvaggi del Pantanal e le antiche vie delle miniere d’oro, fino a portare le dieci coppie in gara al traguardo finale di Rio de Janeiro.