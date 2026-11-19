Ranucci sospeso e Diaco in bilico. Sempre più guai in questa Rai che deve occuparsi di spruzzi di “puzze” che arrivano da tutte le parti. Dunque, andiamo con ordine di questioni. Per Ranucci arriva un provvedimento già deciso: la novità sono solo le date. I dieci giorni di sospensione dal lavoro e dallo stipendio decisi dai vertici Rai dopo l’indagine della Commissione interna su irregolarità (come l’ingresso non autorizzato di alcune sue collaboratrici negli studi) inizieranno il 23 novembre. Quindi non potrà lavorare alla preparazione della puntata di Spotlight del 30. Poco male per lui che ogni settimana celebra l’aumento di ascolti del suo programma su RaiNews, mentre il suo ex programma Report sta dimezzando lo share.

Questione Diaco: per lui la situazione si fa complicata. L’Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) ha avviato un procedimento sull’ormai famigerata intervista all’ex prete Andrea Ravagnani: servirà a verificare se la Rai abbia rispettato gli obblighi del contratto di servizio che la impegna a un’offerta che rispetti la dignità della persona. Comunque sarà la conclusione del procedimento, non è un bel segnale per il futuro del conduttore di BellaMa’ .

Intanto la Rai ha fermato la pubblicazione dei video del programma sui canali social per arginare l’ondata di insulti nei confronti di Diaco stesso.