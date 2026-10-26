Sanremo 2027, parte il totonomi in musica

Urban, pop o cantautorato? Aspettando che Stefano De Martino faccia le sue scelte, gli esperti Sisal.it hanno pronosticato i papabili Big in gara e le loro chance di vittoria. Il totonomi di Sanremo 2027 mette già a confronto mondi musicali e generazioni: tra i possibili artisti attesi all’Ariston primeggiano i protagonisti della scena urban e del grande pop nazionale con in testa Geolier e Marco Mengoni, entrambi appaiati a 4,00 per un potenziale trionfo. Spazio poi alla quota cantautorale che potrebbe, come sempre rivelare, sorprese.

Dall’urban provengono infatti Mahmood, Lazza, Madame, Blanco, tutti in lizza per una partecipazione e offerti a 9,00 per il trofeo finale. Buone le chance anche per Angelina Mango, Salmo, Sayf (12,00) e per Samurai Jay che, reduce del successo radiofonico del 2026, è a quota 16,00 insieme a Sfera Ebbasta e Anna Pepe che per la prima volta potrebbero calcare il palco sanremese. Attenzione poi alla sorpresa Marracash, la cui partecipazione e possibile vittoria si gioca sulle stesse probabilità (16,00). Forte del successo del documentario a lui dedicato, il King del rap avrà voglia di mettersi in gioco? Se così fosse potrebbe incontrare di nuovo Elodie che per la quinta volta tenterebbe di conquistare la vetta. Un suo successo è dato a 20,00 come per Rocco Hunt, Clementino e Ghali, che dopo il quarto posto del 2024 potrebbe tornare in gara per puntare al podio. Tra rap e contaminazioni urban si fanno strada anche Rkomi, Tedua (25,00); Coez, Fabri Fibra (33,00); Rose Villain, Venerus (66,00). Nomi meno papabili come vincenti, ma la cui partecipazione non è del tutto da escludere.

D’altra parte, il pop invece potrebbe schierare i suoi big. Oltre a Mengoni, infatti il totonomi vede in lizza possibili candidati come Elisa, Tananai, Tiziano Ferro e Ultimo, tutti dati a 7,50 per il trionfo. Tra le ipotesi spiccano anche i nomi di Giorgia, Emma e Pinguini Tattici Nucleari, insieme a Cesare Cremonini, il cui esordio tra i concorrenti sarebbe una delle novità più attese: tutti sono quotati a 12,00 per la vittoria. A completare questo ipotetico mosaico pop, tra ritornelli da cantare in coro e interpreti dalle voci riconoscibili, ci sono The Kolors, Achille Lauro e Irama, offerti a 16,00, Sal Da Vinci e Negramaro appaiati a 20,00, Arisa a 25,00, Max Pezzali e Loredana Bertè a 33,00.