«Io mollare? Ma assolutamente no». Allora aveva ragione Fiorello che dice le cose scherzando ma poi sono vere e dopotutto figurarsi se Barbara D’Urso se ne sarebbe andata da «Ballando con le stelle». L’aveva anticipato lui ieri nella sua «Pennicanza» ma poi l’ha confermato proprio lei di bianco vestita in una intervista al Tg1 della sera. E quindi Barbara D’Urso rimarrà nel suo ruolo di giudice a «Ballando», quello messo in bilico soprattutto sabato scorso dall’ormai famoso «puzza gate», ossia Guillermo Mariotto che durante la puntata di sabato scorso le spruzza del profumo addosso dicendo «che puzza!», tra l’altro un profumo Hermès da centinaia di euro, mica pizza e fichi.

L’intervista al Tg1 è dura a metà, nel senso che prima Maria Carmela D’Urso detta Barbara aveva detto di sentirsi «un pochino abbandonata» perché «la famiglia di Ballando giustamente aveva protetto un componente qualche settimana fa (il concorrente Alberto Ravagnani, ndr), mi aspettavo che quella stessa famiglia si stringesse un po’ intorno a me». E ancora: «Non rimprovero niente a Milly. Ha un affetto per lui, così istrionico.

Credo che lei non abbia percepito in quel momento cosa sia successo». Quindi sembrava stesse per annunciare l’abbandono, ciao e alla prossima. Pero poi la chiusa che chiarisce tutto: «Sabato sarò lì.

Ognuno ha il proprio carattere, ognuno ha il proprio modo di interpretare il ruolo che gli è stato affidato. Quello è il mio modo».

Mariotto è avvisato.