Torna “Mr. Oro - Tutto ha un prezzo” su Dmax

Dopo il successo della prima stagione, torna su DMAX “MR. ORO – TUTTO HA UN PREZZO”, con nuove storie, nuovi incontri, trattative imprevedibili e personaggi tutti da raccontare. Da giovedì 29 ottobre 2026 alle 21:25, Mr. Oro D’Oro riapre le porte dei negozi per accompagnare il pubblico ancora una volta nel mondo del compro oro, dove ogni oggetto ha un valore, ma dietro ogni vendita si nasconde soprattutto una storia.

In un’epoca in cui l’oro continua a rappresentare un bene prezioso e il suo valore sul mercato può trasformare gioielli, ricordi ed eredità in importanti somme di denaro, i negozi di compro oro diventano ancora una volta crocevia di umanità, tra affari, necessità, aspettative e rischi imprenditoriali.

Protagonista è ancora una volta Mr. Oro D’Oro, giovane e carismatico responsabile di una rete di negozi denominati Oro D’Oro, tra Milano e Torino. Determinato, intuitivo e appassionato del proprio lavoro, affronta quotidianamente valutazioni di oggetti preziosi, serrate trattative, clienti dalle personalità più diverse e imprevisti che richiedono esperienza, sangue freddo e capacità di prendere decisioni rapide.

Ma Mr. Oro D’Oro non è mai solo: al suo fianco c’è l’instancabile Loredana, fidata collaboratrice e presenza fondamentale nella quotidianità dei negozi. Sempre pronta ad affiancarlo, Loredana è molto più di una semplice assistente: accoglie e gestisce i clienti, partecipa alle trattative, segue le diverse situazioni che si presentano durante la giornata e contribuisce a mantenere tutto sotto controllo, anche nei momenti più frenetici. Con la sua energia, la sua determinazione e la capacità di affrontare situazioni sempre diverse, rappresenta un punto di riferimento prezioso per Mr. Oro D’Oro.

Insieme formano una squadra affiatata, chiamata ogni giorno a destreggiarsi tra richieste insolite, valutazioni delicate, offerte da discutere e clienti non sempre facili da gestire. Se Mr. Oro D’Oro mette in campo il proprio fiuto per gli affari e la sua esperienza nel riconoscere il valore degli oggetti, Loredana lo affianca con attenzione e spirito pratico, diventando parte integrante delle dinamiche che animano ogni puntata. È proprio questa collaborazione quotidiana, fatta di impegno, confronto e situazioni imprevedibili, ad aggiungere un ulteriore elemento di interesse al racconto.

A rivolgersi a Mr. Oro D’Oro sono persone con esigenze e storie differenti: c’è chi arriva per far fronte a una necessità immediata e chi decide di trasformare in denaro gioielli di famiglia o importanti eredità. Le trattative possono prendere pieghe inaspettate: c’è chi accetta la valutazione, chi prova a rilanciare e anche chi, di fronte a un’offerta lontana dalle proprie aspettative, perde le staffe e reagisce male. Perché, ancora una volta, ogni oggetto ha un prezzo, ma ogni persona ha una storia da raccontare.

Tra valutazioni, discussioni e colpi di scena, Mr. Oro D’Oro e Loredana devono trovare ogni volta il giusto equilibrio tra professionalità, intuito e sensibilità umana. Comprare oro non significa soltanto stabilire un prezzo, ma anche comprendere le aspettative di chi si ha davanti, riconoscere possibili insidie e affrontare con attenzione situazioni che possono cambiare da un momento all’altro.

Con la sua consueta professionalità ed empatia, Mr. Oro D’Oro torna così a confrontarsi con ogni cliente cercando di capire chi ha di fronte e cosa lo ha portato nel suo negozio. Domande, valutazioni, attenzione ai dettagli e serrate trattative fanno parte di un lavoro in cui esperienza e intuito sono fondamentali: bisogna saper riconoscere il valore di ciò che si ha davanti, ma anche individuare rischi e possibili insidie.

Affiancato dall’instancabile Loredana, Mr. Oro D’Oro torna a raccontare storie vere di clienti, affari e imprevisti, mostrando ancora una volta cosa si nasconde dietro la compravendita del metallo più prezioso del mondo: un universo in cui il valore dell’oro si intreccia inevitabilmente con quello, molto più umano, delle persone.

“MR. ORO – TUTTO HA UN PREZZO” (20x30′) è una produzione GiUMa. DMAX è visibile al canale 52 del Digitale Terrestre e su Tivùsat al canale 28. La serie sarà disponibile on demand su discovery+