Antonio D'Amico: "Ecco cosa mi disse Versace prima di morire"

Sono passati 21 anni ma quel ricordo drammatico è ancora vivo nei suoi occhi e nella sua mente. Antonio D'Amico, il compagno di Gianni Versace, ospite di Eleonora Daniele a "Storie Italiane" (Rai1), racconta cosa gli disse lo stilista prima di morire. "Qualunque cosa succede nella vita io e te saremo sempre insieme", gli disse il giorno prima di essere assassinato."Forse - prosegue D'Amico - sono state le ultime parole, come se volesse darmi un messaggio…”.

Si commuove mentre sullo schermo scorrono le immagini di tanti momenti felici insieme a Versace. "Gianni era una persona meravigliosa - prosegue D'Amico - semplice, gentile, ironica, con il sorriso di un ragazzo che va sempre alla scoperta del mondo. Era un personaggio, un genio". Dopo la drammatica morte, prosegue, "per me è stato come esser tagliato in due: morto da una parte e vivo dall’altra, però senza stampelle non stai in piedi e quindi sono caduto. C’è voluto tempo, ci ho messo molti anni a tirarmi su … Gianni non puoi dimenticarlo, non posso dimenticarlo io, né tutta la gente di questo mondo che lo conosceva”.