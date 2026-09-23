Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 12:25
In evidenzaAggiornato alle ore 12:25
Cronaca internazionale

Blitz contro l’immigrazione irregolare in 4 Paesi europei: favorivano l’ingresso illegale nel Regno Unito

Operazione della Polizia di Bologna in quattro Paesi europei, Italia, Spagna, Regno Unito e Austria, con il supporto di Europol. Sei arresti. L’indagine ha ricostruito il sistema usato dai migranti per arrivare nel Regno Unito con documenti sostituiti dopo l’ingresso nell’Unione europea

Redazione web
I tedeschi insistono: "Riprendetevi i clandestini che ci avete mandato"
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Blitz contro l’immigrazione irregolare in quattro Paesi europei. La Polizia di Bologna, su delega della Procura della Repubblica e in collaborazione con le autorità britanniche, ha eseguito in rogatoria ordinanze di misure cautelari, perquisizioni e sequestri tra Italia, Spagna, Regno Unito e Austria.

L’operazione ha coinvolto anche Europol, che ha supportato l’attività investigativa.

L’indagine sul meccanismo per l’ingresso nel Regno Unito: così si muovevano gli immigrati

L’indagine ha documentato l’esistenza di un meccanismo finalizzato a consentire l’ingresso illegale, in Gran Bretagna, di persone non aventi titolo. La maggior parte dei migranti, in particolare, faceva ingresso in Unione Europea, in aereo (sono 18 gli aeroporti coinvolti), utilizzando visti turistici apposti ai documenti di identità che, una volta giunti in Europa, venivano distrutti e sostituiti da altri documenti messi a disposizione dal network criminale.

Una volta ottenuti i documenti, si spostavano a Belfast grazie a un viaggio organizzato via taxi, sfruttando la Common Travel Area. Infine, da Belfast prendevano voli interni per l’Inghilterra. Le indagini hanno coinvolto, oltre la Gran Bretagna e l’Italia, il Belgio, la Finlandia, l’Irlanda, l’Islanda, la Svezia, il Portogallo, l’Olanda e la Norvegia.

Sei arresti

A Bologna, in particolare, si è data esecuzione a un mandato di arresto internazionale. Complessivamente sono sei le persone destinatarie di arresto, oltre che in Italia in Spagna e Gran Bretagna. Dieci le perquisizioni delegate: oltre che le 4 in Italia, ce ne sono state in Austria e Gran Bretagna.

Immigrazione IrregolareRegno Unito

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.