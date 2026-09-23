Zelensky: “Pronto a incontrare Putin”. E chiede a Trump i Patriot per l’inverno

Volodymyr Zelensky si dice pronto a incontrare Vladimir Putin “in qualsiasi momento” e chiede a Donald Trump di contribuire a organizzare un incontro trilaterale per discutere i nodi della guerra. I
l presidente ucraino, intervenuto dopo i colloqui con il capo della Casa Bianca, ha ribadito la necessità di muoversi rapidamente per arrivare alla fine del conflitto. In un’intervista al Wall Street Journal, ha chiesto agli Stati Uniti un pacchetto di equipaggiamenti militari per l’inverno, compresi i sistemi antimissile Patriot, e ha detto di ritenere possibile un negoziato per fermare gli attacchi alle infrastrutture energetiche.
Raid russo su Kiev, sospeso il servizio ferroviario della città
Il servizio ferroviario urbano di Kiev è stato sospeso a causa di un attacco di droni sulla capitale avvenuto all’alba. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri. Lo afferma il sindaco di Kiev Vitali Klitschko, come riportano i media locali. Secondo le prime ricostruzioni, i detriti provenienti da droni precipitati sarebbero caduti tra edifici residenziali e sui locali di una compagnia di trasporti nel distretto di Solomianskyi, dove è scoppiato un incendio. Droni hanno colpito e distrutto anche due distributori di benzina in diverse zone di Kiev. Nei raid su varie regioni ucraine sono stati utilizzati 161 droni.
Zelensky ha chiesto a Trump equipaggiamenti militari tra Patriot e altre tecnologie
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto al presidente americano Donald Trump un pacchetto di equipaggiamenti militari per l’inverno, compresi i sistemi antimissile Patriot e altre tecnologie. In un’intervista al Wall Street Journal, rilasciata a margine dell’Assemblea generale dell’Onu, il leader ucraino ha aggiunto di credere che gli Stati Uniti cercheranno di raggiungere un accordo per fermare gli attacchi alle infrastrutture energetiche.
Zelensky ha affermato di essere consapevole che l’energia rimane una priorità per Trump. “Penso che cercherà di negoziare un cessate il fuoco nel settore energetico”, ha osservato, prima di rimarcare di ritenere improbabile che il presidente russo Vladimir Putin reagisca senza nuove pressioni, come ad esempio un inasprimento delle sanzioni.
Il presidente ucraino ha affermato che, con le elezioni alle spalle, il leader russo sente poca pressione per modificare la sua strategia, pur con i limitati progressi sul campo di battaglia. Zelensky, che oggi terrà il suo quarto discorso in presenza all’Assemblea generale dall’invasione russa del 2022, ha puntato il dito contro India, Turchia e soprattutto Cina per il loro sostegno a Mosca nella guerra.
Zelensky, "Pronto a incontrare Putin in qualunque momento"
Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha dichiarato in una conferenza stampa dopo i colloqui con Donald Trump di essere pronto a incontrare il presidente russo Vladimir Putin e che il capo di gabinetto della Casa Bianca può contribuire a organizzare un incontro trilaterale. Lo scrive la Ukrainska Pravda, riportando la conferenza stampa di Zelensky.
“La cosa più importante che il presidente (Trump, ndr) può fare, comprese le questioni che ho sollevato prima oggi - ha detto - è organizzare un incontro trilaterale in cui tutti gli argomenti delicati possano essere discussi dai leader dei paesi”. Alla domanda se ciò significasse la disponibilità a incontrare Putin, Zelensky ha risposto: “Sì, sono pronto a incontrare Putin in qualsiasi momento. Penso che dovremmo tutti muoverci il più rapidamente possibile (per porre fine alla guerra, ndr)”.
Allo stesso tempo, Zelensky ha criticato l’approccio secondo cui si tengono colloqui per porre fine alla guerra, ma non si fa nulla al riguardo. “Se si dice che dobbiamo porre fine alla guerra attraverso il dialogo, significa che dobbiamo incontrarci e parlare”, ha affermato Zelensky, aggiungendo che ciò deve avvenire nonostante “l’odio”.