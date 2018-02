È arrivato Burian, gelo sull'Italia Roma imbiancata sotto la neve

Burian è arrivato e fa sentire tutta la sua forza. Il gelo di fatto stringe in una morsa la Penisola da nord a sud. Dopo gli allarmi della protezione civile dei giorni scorsi, è arrivata una nuova allerta. Le nevicate hanno coinvolto circa 1500 chilometri della rete stradale. E così la Società autostrade ha già predisposto un piano anti neve.

Il freddo non ha risparmiato Roma. La Capitale da questa notte è coperta dalla neve. Ferme tutte le scuole e anche l'Università la Sapienza con lo stop agli esami. Di fatto a Roma la neve ha cominciato ad attecchire poco dopo le 3 di notte. La neve ha toccato già i 3-4 centimetri. E così sui social sono già arrivate valanghe di foto che testimoniano come la Capitale sia sotto un velo bianco di neve. Per spazzare via la neve dalle strade è stato richiesto il supporto dell'esercito.

E sull'evolversi della situazione gli esperti de ilMeteo.it fanno sapere che quanto accaduto è dovuto all'effetto Albedo: "In presenza di neve al suolo e cielo sereno, la luce del sole viene quasi completamente riflessa (siamo vicini al 90%), per cui, disperdendosi il calore, la temperatura scende notevolmente di svariati gradi sotto lo zero". Il maltempo ha anche toccato il nord. Bora a Trieste con raffiche fino a 130 chilometri. neve anche ine a Trento città.

Va sottolineata anche la situazione in Piemonte. Neve a Torino (rinviata Juve-Atalanta) e piogge intense nel Cuneese. Allerta anche il Ligurua con nevischio sulla costa genovese. A Venezia problemi per un traliccio che è crollato sul Ponte della Libertà. Strada bloccata per ore in tutte le direzioni. In Abruzzo scuole chiuse in tutti e quattro i capoluoghi. Stop al transito dei mezzi superiori a 7,5 tonnellate predisposto dalle Prefetture di Teramo e dell'Aquila. Il freddo è arrivato e ci terrà compagnia per diversi giorni.