Barletta, 50enne morso da vedova nera: salvo grazie ad un antidoto

Paura ieri pomeriggio a Barletta dove un uomo di 50 anni è stato salvato grazie a un siero specifico, somministrato per la prima volta in Italia, dopo essere stato punto ad una gamba da una malmignatta, un ragno mediterraneo potenzialmente letale che appartiene alla famiglia della vedova nera.

L'uomo stava lavorando in un giardino alla periferia di Margherita di Savoia quando è stato morso dal pericoloso animale ed ora ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Dimiccoli a Barletta.



La vittima era stata subito soccorso e trasportata dagli operatori del 118 di Zapponeta al pronto soccorso dopo aver avvertito convulsioni e violenti dolori alle articolazioni, ai muscoli e all’addome.

I medici, che avevano definito " critica " la situazione, si sono rivolti d’urgenza al Centro nazionale antiveleni Maugeri di Pavia. Dopo la diagnosi di avvelenamento, senza perdere neanche un istante, è stato recuperato il siero specifico anti-vedova nera.

Rapidissima è partita la macchina dei soccorsi coordinata dalla prefettura di Barletta che, in collegamento con quella di Pavia, ha disposto il trasferimento del prezioso farmaco all'aeroporto di Linate dove è stato imbarcato su un volo di linea dell’Alitalia fino a Bari.

Giunto in Puglia, l'antidoto è stato trasportato dagli agenti della Polstrada fino all'ospedale di Barletta dove era ricoverato il paziente. Dopo circa un'ora e mezzo dalla somministrazione del farmaco, l’uomo è stato stabilizzato tanto che ora non verserebbe più in pericolo di vita.