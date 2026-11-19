I leader europei si riuniscono a Berlino per il vertice della Coalizione dei Volenterosi, dedicato al sostegno all’Ucraina e alle prospettive di pace con la Russia. All’incontro, ospitato dal cancelliere tedesco Friedrich Merz, partecipa anche la premier Giorgia Meloni. Presenti ovviamente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il segretario generale della Nato Mark Rutte e gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner. Al centro dei colloqui le future garanzie di sicurezza per Kiev e il coordinamento con Washington, mentre Roma conferma la propria contrarietà all’invio di militari italiani sul terreno.
Ucraina: Rutte, bene negoziati ma mantenere Kiev forte
I negoziati di pace sono positivi ma bisogna assicurarsi che l’Ucraina sia in una posizione di forza. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Mark Rutte, arrivando alla riunione della Coalizione dei volenterosi a Berlino. “E’ molto positivo che ad Abu Dhabi l’Ucraina e gli Stati Uniti abbiano concordato che l’Europa sara’ coinvolta. Ma dobbiamo anche parlare di come mantenere forte l’Ucraina finche’ la guerra continua, affinche’ disponga di armi sufficienti e riceva altri aiuti”, ha affermato. Rutte ha anche ringraziato “il presidente Trump, (Steve) Witkoff e (Jared) Kushner per i loro instancabili sforzi in relazione all’Ucraina”. A Bruxelles, ha riferito, “abbiamo avuto incontri proficui in questi ultimi giorni. La Nato e i partner hanno detto che dobbiamo garantire che il prossimo inverno, e anche oltre, l’Ucraina riceva tutto cio’ di cui ha bisogno per essere forte, ma anche per prepararsi ai negoziati di pace”.
Il premier britannico Burnham accolto da Merz a Berlino
Il premier britannico Andy Burnham è arrivato alla Cancelleria federale di Berlino, dove è stato ricevuto dal cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il capo del governo britannico prenderà parte alla riunione della Coalizione dei Volenterosi, convocata per discutere il sostegno all’Ucraina e gli ultimi sviluppi del conflitto.
Anche Macron atterrato da poco in Germania
Il presidente francese Emmanuel Macron è giunto alla Cancelleria federale di Berlino, dove ad attenderlo c’era il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il leader francese prenderà parte all’incontro della Coalizione dei Volenterosi, incentrato sul sostegno a Kiev e sulla situazione del conflitto in Ucraina.
Zelensky accolto a Berlino da Merz
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato alla Cancelleria federale di Berlino, dove è stato accolto dal cancelliere tedesco Friedrich Merz. Zelensky parteciperà alla riunione della Coalizione dei Volenterosi, dedicata al sostegno all’Ucraina e agli sviluppi del conflitto.
Meloni a Berlino per la riunione della Coalizione dei Volenterosi
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata all’aeroporto di Berlino-Brandeburgo, dove è stata accolta dall’Ambasciatore d’Italia a Berlino, Fabrizio Bucci. La presidente Meloni si trasferirà ora alla Cancelleria federale per partecipare alla riunione della Coalizione dei Volenterosi.