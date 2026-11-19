I negoziati di pace sono positivi ma bisogna assicurarsi che l’Ucraina sia in una posizione di forza. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Mark Rutte, arrivando alla riunione della Coalizione dei volenterosi a Berlino. “E’ molto positivo che ad Abu Dhabi l’Ucraina e gli Stati Uniti abbiano concordato che l’Europa sara’ coinvolta. Ma dobbiamo anche parlare di come mantenere forte l’Ucraina finche’ la guerra continua, affinche’ disponga di armi sufficienti e riceva altri aiuti”, ha affermato. Rutte ha anche ringraziato “il presidente Trump, (Steve) Witkoff e (Jared) Kushner per i loro instancabili sforzi in relazione all’Ucraina”. A Bruxelles, ha riferito, “abbiamo avuto incontri proficui in questi ultimi giorni. La Nato e i partner hanno detto che dobbiamo garantire che il prossimo inverno, e anche oltre, l’Ucraina riceva tutto cio’ di cui ha bisogno per essere forte, ma anche per prepararsi ai negoziati di pace”.