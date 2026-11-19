Giornalista, scrittore e intellettuale. Corrado Augias, uno degli ultimi cronisti della vecchia guardia, è morto oggi all’età di 91. Aspri gli attacchi negli ultimi anni al governo Meloni.

Tra le sue ultime volontà, una puntata speciale - che andrà in onda su La7 lunedì, “nel suo giorno storico di messa in onda” - “che abbiamo costruito proprio insieme a lui”, ha detto Andrea Salerno, direttore della rete.

Dagli attacchi al governo alle polemiche: una vita a sinistra

“Io sono una persona moderata, non tollero questi toni gridati, insofferenti, un perenne comizio”, aveva detto il giornalista a Otto e Mezzo poco più di un anno fa parlando dello stile comunicativo della premier. “Un capo del governo non può fare ogni giorno il comizio”.

Nel 2019, intervenendo alla trasmissione Di Martedì, si era scagliato contro la rozzezza di chi non vota a sinistra: “Essere di destra - diceva - è facile perché essere di destra vuol dire andare incontro a quelle che sono le spinte istintive che tutti, o quasi, hanno”.

Nasce e cresce a Roma perché il padre, originario di Ravenna, era un ufficiale dell’aeronautica che si dovette trasferire nella Capitale per motivi di lavoro. “Faceva parte della Banda Montezemolo, dal nome del colonnello - zio di Luca - che venne trucidato alle Fosse Ardeatine. Sorte a cui papà scampò perché arrivò in ritardo alla riunione”, racconterà Augias. Nonostante abbia sempre fatto professione di ateismo, il noto giornalista era ebreo per parte di madre. In famiglia avrebbero voluto che lui diventasse un medico o un avvocato e, perciò, il giovane Corrado, conseguita la maturità classica, si iscrive in Giurisprudenza. Proprio negli anni universitari scopre la passione per il giornalismo, ma negli anni ’50 lavora anche come comparsa nelle grandi produzioni cinematografiche per guadagnare i soldi necessari per viaggiare per l’Europa. Una volta conseguita la laurea, partecipa a tre concorsi: alla Banca commerciale, alla Olivetti e alla Rai. Inizialmente entra alla Banca commerciale, ma dopo sei mesi, passa alla tivù di Stato.“Visto che parlavo il francese e un po’ l’inglese andai alla direzione programmi per l’estero, mi mandarono negli Stati Uniti”, racconterà Augias che dal 1966 al 1968 cura le corrispondenze da New York per la RAI. L’anno successivo diventa giornalista professionista e, poi, inizia a lavorare anche per i settimanali l’Espresso e Panorama come corrispondente da Parigi.

0 of 5 La vita pubblica di Corrado Augias 1 (imagoeconomia/IMAGOECONOMICA) La vita pubblica di Corrado Augias 2 (imagoeconomia/IMAGOECONOMICA) La vita pubblica di Corrado Augias 3 (imagoeconomia/IMAGOECONOMICA) La vita pubblica di Corrado Augias 4 (imagoeconomia/IMAGOECONOMICA) La vita pubblica di Corrado Augias 5 (imagoeconomia/IMAGOECONOMICA)

La collaborazione con La Repubblica

Nella seconda metà degli anni ’70 viene assunto da Repubblica per fare il corrispondente dagli Stati Uniti. “Scalfari sapeva che ero stato in America, mi convocò e mi disse: “Corrado ti devo chiedere un sacrificio: devi andare a New York, per il periodo che serve”. Andai e dopo due anni io, che mi sentivo sempre come il capo provvisorio dello Stato, gli dissi: “O prendo casa e mi fermo a New York o torno”, ricorderà Augias che, una volta fatto ritorno in Italia, vive un breve periodo di spaesamento finché Scalfari gli affida, suo malgrado la cura dell’inserto Weekend. La sua collaborazione a Repubblica, però, viene ricordata soprattutto per la rubrica delle lettere inviate dai lettori al giornale che curò dal 2001 al 2021. Uno spazio in cui Augias affronta i temi a lui più cari: la laicità, i diritti umani e le questioni etiche tra cui l’eutanasia per cui si batté iscrivendosi anche all’associazione Luca Coscioni.

Il successo televisivo con Telefono giallo

In Rai, invece, Augias diventa famoso per la trasmissione Telefono giallo, programma di Raitre andato in onda dal 1987 al 1992, divenuto celebre soprattutto per la chiamata del radista che fece riaprire il caso Ustica. “Telefono giallo rappresentò l’ingresso ufficiale della cronaca nera nella televisione italiana”, dirà Augias spiegando che la caratteristica principale del programma era quella di affrontare i casi irrisolti. “La preparazione delle puntate avveniva consultando gli atti e delle inchieste di polizia e del processo che c’era stato, chiuso con un nulla di fatto. Questo – evidenzierà Augias - dava al racconto, da una parte, una certa solidità e, dall’altra, lo allontanava da quelle facili emozioni che oggi vengono sollevate ragionando su delitti avvenuti, magari, il giorno stesso”.

L’esperienza da europarlamentare

Dal 1991 al 1993 Augias conduce Babele, una trasmissione dedicata ai libri, mentre nel 1994 lascia la Rai per passare a Telemontecarlo dove conduce Domino e una serie di programmi riguardanti la campagna elettorale di quell’anno. “Ero passato dalla Rai a Telemontecarlo, perché volevo continuare a fare Babele, un programma di libri. Angelo Guglielmi mi disse che la trasmissione sarebbe stata spostata dalle 11 a mezzanotte: mi raccolse Telemontecarlo”, dirà Augias che, poi, rivelerà di aver rifiutato la proposta, avanzata da Walter Veltroni, di candidarsi alle Politiche col Pds. “L’anno dopo, nel 94, c’erano le Europee e Walter me lo chiese di nuovo: dissi di sì e fui eletto”, ricorderà. Augias rimarrà sempre entusiasta di aver fatto parte della legislatura che diede l’avvio all’euro: “Vissi il momento in cui Ciampi e Prodi tornarono da un giro in Spagna con i capelli dritti in testa perché si erano resi conto che la Spagna entrava e noi no. Si misero a correre come matti e riacchiappammo l’euro per la coda”.

Gli ultimi anni di vita

Conclusasi l’esperienza da eurodeputato, nel 2003 torna su Rai3 dove conduce vari programmi di successo tra cui: Cominciamo bene – le storie, Enigma, Le storie - Diario italiano, Visionari, Città segrete e Rebus. Il giornalista romano, però, è stato anche un autore teatrale e un fervente scrittore, autore di svariati libri gialli e di saggi sul cristianesimo. Ebbe fortuna con una trilogia dedicata allo spionaggio (Quel treno da Vienna, Il fazzoletto azzurro, L’ultima primavera) e con la serie di libri dedicati alle principali capitali europee: I segreti di Parigi (1996), I segreti di New York (2000), I segreti di Londra (2003), I segreti di Roma (2005) e I segreti di Istanbul (2016). I segreti di Parigi è il libro di cui Augias andava più fiero perché “ha aperto un filone che ha avuto molta fortuna non soltanto nei mie successivi libri, ma anche nei libri di altri”. Ma non solo. “Altra soddisfazione sono stati i miei libri del filone religioso”, dirà riferendosi soprattutto a Inchiesta su Gesù in cui, insieme al docente Mauro Pesce, affronta la figura di Gesù, scatenando non poche polemiche tra cattolici ed evangelici. Nel 2008 esce Inchiesta sul Cristianesimo e l’anno successivo scrive insieme a Vito Mancuso di Disputa su Dio e dintorni, libro in cui ribadisce tutto il suo ateismo. Il 2010, invece, è l’anno de I segreti del Vaticano, mentre quattro anni dopo scrive Tra Cesare e Dio. Come la rivoluzione di papa Francesco cambierà gli italiani. Uno degli ultimi libri dedicati al cristianesimo è Il grande romanzo dei Vangeli. Dal 2016 al 2019 conduce su Rai3 la trasmissione Quante storie, mentre dal 2018 presenta Città segrete dove in ogni puntata racconta una diversa città. Nel 2023, a seguito della vittoria del centrodestra alle Politiche, lascia la Rai e si trasferisce a La7 per condurre la trasmissione La Torre di Babele.