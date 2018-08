Lo sceicco del Qatar torna in Puglia per ringraziare Teresa

Era in vacanza a Brindisi Hamad bin Khalifa al-Thani, sceicco del Qatar, fondatore dell'emittente Al Jazeera e proprietario della Qatar Airways, del Paris Saint Germain e dei grandi magazzini Harrods, ventuno anni fa. Improvvisamente ebbe la necessità di utilizzare la toilette. Ma niente da fare, non sapeva dove andare. Era primo pomeriggio ed era tutto chiuso, dai negozi ai bar. L'emiro continuò a camminare nella speranza di trovare un bagno fino ad arrivare nel centro storico del capoluogo pugliese. Tra i vicoli dell'antico quartiere marinaro. Bussò a una porta. Immaginate una Puglia di vent'anni fa, lontana dal turismo di oggi, nel silenzio della controra tra i vicoli di calce bianca. Era la casa di Teresa, oggi 89enne, madre di dieci figli e bisnonna. Chiese allo sceicco di cosa avesse bisogno e accolse il forestiero in casa, senza timore, per dargli la possibilità di utilizzare il bagno.

L'altro giorno, al-Thani, dopo ventuno anni è tornato in Italia, a Brindisi. Non ha mai dimenticato quel gesto di accoglienza ed è voluto tornare a salutare Teresa. Sceso dal suo panfilo con a bordo automobili ed elicotteri, l'uomo tra i più ricchi del mondo, si è addentrato tra i vicoli della città di mare, come un cittadino comune e ha ribussato a quella porta. Teresa era in casa, come quel lontano 1997. Più anziana, certo, ma con il ricordo sempre vivo di quell'uomo straniero in cerca di aiuto.

L'incontro tra i due, con la presenza anche dei figli e dei nipoti di lei, pare sia durato un'ora e mezza, con tanto di caffè e dolci per l'ospite. Lo sceicco, però, non è andato da Teresa a mani vuote. Cosa fosse il regalo è rimasto top secret oltre all'invito ad andarlo a trovare con tutta la famigliain Qatar, biglietti aerei già pagati.