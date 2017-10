Capua e la ricerca spaziale mondiale: un'occasione per il rilancio

Negli ultimi anni il Meridione sembra aver perso immatricolazioni all’Università a causa dell’emigrazione verso il nord ed il resto dell’Europa. Per fortuna però esistono ancora centri di ricerca importanti in materia scientifica.

A Capua esiste il Centro italiano ricerche aerospaziali (CIRA s.c.p.a.) è un centro di ricerca applicata operante in ambito aeronautico e spaziale. Si tratta di un partenariato pubblico-privato, costituito da una società di capitali senza scopo di lucro e a controllo governativo.

Fu fondato nel 1984, nell'ambito del Programma nazionale di ricerca aerospaziale (PRO.R.A.). Si tratta di una società consortilei cui principali azionisti sono l’Agenzia spaziale italiana, il Consiglio nazionale delle ricerche, la Regione Campania e le maggiori imprese del settore aeronautico e spaziale operanti in Italia, rappresentate nel consiglio di amministrazione dall'AIAD (Federazione delle aziende italiane per l’aerospazio, la difesa e la sicurezza). Si è scelto Capua per l’alta presenza di aziende aerospaziali in zona.

I laboratori del Cira sono stati impiegati diverse volte dall'Agenzia Spaziale europea (ESA), dalla Nasa e dall'Agenzia spaziale giapponese (JAXA) per la caratterizzazione dei propri componenti spaziali. A suo tempo l"ESA ne ha finanziato in parte la costruzione.

L’alta concentrazione di aziende che lavorano in un settore così importante per uno sviluppo di una nazione sono un fattore di grande importanza per Capua e il Meridione. Dimostrano che non tutto è perduto e che bisogna puntare su queste eccellenze. La scienza e la tecnica sono fondamentali per determinare quali saranno le potenze del futuro. Se l’Unione Europea e l’Italia vorranno contare nei prossimi anni devono assolutamente recuperare il terreno che hanno perso con la Cina, la Corea del Sud, il Giappone e gli Stati Uniti, nel settore tecnologico. La ricerca spaziale è poi davvero un settore cruciale che determinerà le potenze del futuro. Il fatto che a Capua ci sia uno dei migliori centri di ricerca in Europa è qualcosa che va valorizzato e fatto conoscere, anche portando i ragazzi delle scuole a visitarlo, sperando che qualcuno di essi un giorno ci venga a lavorare.