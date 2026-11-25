Il rapporto definito “fraterno” tra Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola sarà uno degli elementi chiave attorno ai quali ruoteranno le domande degli inquirenti. Il conduttore di Report è arrivato alle 15.15 in Procura a Roma per essere ascoltato come testimone dal procuratore capo Francesco Lo Voi, dal pubblico ministero Edoardo De Santis e dai carabinieri dei Nuclei investigativi della Capitale e di Frascati. “Sto bene, sono tranquillo”, ha dichiarato il giornalista rispondendo alle domande dei cronisti prima di salire al quarto piano.

L'arrivo di Sigfrido in Tribunale (, )

Al centro dell’audizione, il legame con l’imprenditore ed ex editore dell’Avanti, Valter Lavitola, reo confesso di essere l’ispiratore dell’azione dinamitarda ai danni del giornalista e detenuto nel carcere di Rebibbia dall’11 agosto. Gli inquirenti intendono approfondire la natura dei rapporti intercorsi tra i due e ricostruire il contesto nel quale sarebbe maturata la decisione di colpire l’ex conduttore di Report. Nell’ambito dell’inchiesta sull’attentato del 16 ottobre 2025 a Campo Ascolano, sul litorale romano, già nel giugno scorso erano finiti in carcere tre uomini, mentre una donna era stata sottoposta agli arresti domiciliari. I reati contestati, a vario titolo, sono detenzione, porto in luogo pubblico e uso di esplosivo, minaccia e danneggiamento, aggravati dall’aver agito in più di cinque persone e con modalità di tipo mafioso. Il 10 agosto era poi scattata la misura cautelare in carcere nei confronti di Lavitola, che aveva subito ammesso il proprio ruolo nella vicenda. Resta invece latitante il bodyguard camerunense Gomes Tavares, ritenuto dagli investigatori l’anello di congiunzione tra l’ex editore e il gruppo degli esecutori materiali dell’attentato.