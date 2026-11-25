L’attacco ucraino a due navi russe nel porto di Bengasi continua a tenere alta la tensione nel Mediterraneo Centrale. Il governo del generale Haftar denuncia la morte di due militari libici nel raid e minaccia una risposta “con i mezzi e i tempi opportuni”. In Europa la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen ribadisce il sostegno a Kiev. Fermezza e appoggio al raid di Bengasi da Parigi e Berlino, mentre il ministro degli esteri Antonio Tajani rilancia gli appelli alla stabilità nel Mediterraneo. A spingere sulla via diplomatica arriva anche il più stretto alleato di Putin, il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko.
La Polonia creerà una no-fly zone al confine con l'Ucraina
Il governo polacco prevede di istituire una no-fly zone nella parte orientale del paese, al confine con l’Ucraina, entro la fine di quest’anno o all’inizio del prossimo. “Abbiamo bisogno di una no-fly zone al confine orientale del nostro Paese”, ha dichiarato il viceministro della Difesa nazionale Cezary Tomczyk, come riporta il media polacco Interia Wydarzenia. Il viceministro ha spiegato che si tratterebbe di una piccola zona, situata a una dozzina o anche a poche decine di chilometri dal confine.
Gb: media, timore attacchi. Di notte Raf mette a sicuro aerei
L’Aeronautica militare britannica ha cominciato a mettere al riparo i sui velivoli in hangar e strutture blindate durante la notte per proteggerli da possibili attacchi di droni. Lo ha riferito l’emittente britannica SkyNews. La Royal Air Force, ha spiegato, sta lavorando a piani per erigere reti anti-droni intorno agli aerei da guerra che rimangono all’aperto, come in piste o a basi aeree che mancano di protezione sufficiente, sul modello di quelle utilizzate in Ucraina. Le misure adottate dalla Raf indicano un rafforzamento delle difese del Regno Unito in un momento di crescenti minacce. L’MI5 e il ministero della Difesa hanno avvertito ieri le aziende britanniche coinvolte nella fornitura di kit militari all’Ucraina di un un aumentato rischio di sabotaggio della Russia. Ma non e’ solo da Mosca che potrebbero arrivare minacce. L’Iran e’ sospettato di aver ordito un piano per colpire la base di Fairford, nel Gloucestershire, utilizzata dall’aviazione statunitense.
Boris Johnson, 'putrido e deprimente che Trump chiami Putin amico'
“Putrido, nauseante e deprimente”: sono i pesantissimi aggettivi usati dall’ex primo ministro conservatore britannico Boris Johnson per bollare il recente riferimento del presidente americano Donald Trump all’omologo russo Vladmir Putin come a “un amico”. Intervistato da Sky News Uk a margine di un intervento al Rusi di Londra, il più antico think tank al mondo in materia di difesa e sicurezza, durante il quale l’artefice della Brexit si è confermato paladino della linea dura anti-russa sul sostegno a Kiev e ha sottolineato la sua amicizia personale con Volodymyr Zelensky. Confermando la rottura su questo dossier con Trump, con cui pure in passato aveva intrattenuto da premier Tory rapporti assai stretti, ha condannato senza mezzi termini l’atteggiamento tenuto da The Donald nel recente vertice a tre in Cina con Putin e con Xi Jinping.
Media, Polonia a Nato "abbatta missili in cieli Ucraina"
La Polonia ha chiesto formalmente alla Nato di valutare la possibilita’ di intercettare e abbattere missili russi nello spazio aereo ucraino se si stanno dirigendo verso il territorio dell’Alleanza. Lo ha riferito l’agenzia di stampa Bloomberg. La proposta e’ stata avanzata durante un incontro degli ambasciatori Nato lunedi’ a Bruxelles. Parlando alla radio pubblica polacca, il ministro degli Esteri Radoslaw Sikorski ha spiegato il quadro legale: “Credo che abbattere un missile sull’Ucraina su richiesta di Kiev rientrerebbe nella definizione di legittima difesa”, ha detto.
Ucraina: Cremlino, su caduti valgono solo dati Difesa russa
Il Cremlino ha messo in dubbio le stime dei media indipendenti di oltre 700mila caduti russi in quasi cinque anni di guerra in Ucraina. “L’unica fonte che puo’ ufficialmente rivelare informazioni sui soldati russi caduti e’ il ministero della Difesa. Propongo di non prendere in considerazione altre informazioni”, ha dichiarato il portavoce della Presidenza russa Dmitry Peskov durante la sua conferenza stampa telefonica quotidiana. Diverse testate mediatiche indipendenti russe, tra cui Meduza e Mediazona, dopo aver analizzato il database hackerato di Rosstat (il Servizio federale di statistica russo), hanno concluso che nel conflitto la Russia ha perso mezzo milione di uomini tra febbraio 2022 e lo scorso settembre, cui bisogna aggiungere piu’ di 200.000 dispersi. La cifra e’ quasi nove volte superiore a quella dei soldati persi dall’Armata Rossa nella conquista di Berlino nel 1945 (circa 78.000).
Ucraina, Cremlino: "Russia pronta a dialogo con europei"
La Russia è pronta e aperta ai contatti con i rappresentanti dell’Europa, ha dichiarato oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. “La parte russa è pronta e aperta ai contatti”, ha dichiarato Peskov ai giornalisti, commentando la disponibilità a dialogare con gli europei. La Russia è in contatto operativo con rappresentanti europei in merito a una loro possibile visita a Mosca, ma per il momento non è stato raggiunto alcun risultato concreto, ha precisato il portavoce del Cremlino. “Le dichiarazioni sono molto contraddittorie. Appena l’altro ieri da Bruxelles è arrivata una dichiarazione secondo cui, a quanto pare, si era deciso di non avviare contatti bilaterali con la Russia. Successivamente è arrivata un’altra dichiarazione, secondo cui si sarebbe potuto procedere, ma su un territorio neutrale. Gli europei stanno ancora incontrando difficoltà nel formulare chiaramente la propria posizione. Per ora non ci sono indicazioni concrete”, ha concluso Peskov. In merito alla data del prossimo round di colloqui ad Abu Dhabi, Peskov ha detto che “non è stata ancora decisa, la data non è stata ancora stabilita”.
Ucraina: Cremlino, naturale che Libia non lasci attacco Kiev impunito
Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha commentato l’intenzione della Libia di agire contro l’Ucraina per l’attacco nel porto di Bengasi. “Naturalmente, nessuno Stato lascia impunito qualsiasi attentato alla vita del proprio personale militare”, ha detto Peskov, come riporta l’agenzia Tass.
Ucraina, Lukashenko: per pace sono favorevole a ritiro missili russi
Il presidente della Bielorussia, Aleksandr Lukashenko, non ha escluso la possibilità di ritirare dal territorio della repubblica i missili russi potenzialmente equipaggiabili con testate nucleari, qualora ciò fosse necessario per raggiungere la pace. Lo ha dichiarato il capo dello Stato bielorusso in un’intervista alla rivista francese Le Point. Nel corso dell’intervista è stato affrontato il tema della creazione di una nuova architettura di sicurezza europea. Una giornalista della rivista ha chiesto a Lukashenko se fosse possibile uno scenario in cui la Russia ritirasse dal territorio bielorusso i missili in grado di trasportare testate nucleari, mentre l’Occidente si impegnerebbe a non avvicinare le proprie armi ai confini della Federazione Russa. “Nel corso dei negoziati tutto è possibile. Non escludo soluzioni di questo tipo... L’importante è che ciò contribuisca alla risoluzione della situazione in Ucraina, che le persone smettano di morire e che in Europa si raggiunga la stabilità. Perché noi siamo il centro geografico dell’Europa e siamo estremamente interessati al mantenimento della pace”, ha risposto il presidente bielorusso. Il presidente bielorusso, altresì, si è dimostrato favorevole ad un pieno coinvolgimento degli europei all’interno dei negoziati, ritenendo questo ingresso necessario al raggiungimento della pace. Infine, in merito alle sue interlocuzioni con il presidente francese Emmanuel Macron, Lukashenko ha spiegato come siano rivolte al “raggiungimento della pace” e basate su un atteggiamento “pragmatico”.
Ucraina: Zelensky, a Mosca con Lukashenko? Proposta non seria
Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha definito “non seria” la proposta dell’omologo bielorusso, Alexander Lukashenko, di accompagnarlo a Mosca per incontrare Vladimir Putin. “Siamo in guerra, un simile incontro non potrebbe avere luogo ne’ a Mosca ne’ a Kiev e tutti lo capiscono benissimo”, ha affermato Zelensky, secondo Rbc Ukraine. Zelensky ha risposto con ironia all’offerta di Lukashenko di “portarlo” a Kiev domandandosi se lo ritenga una valigia o qualcosa di simile. “Iniziative cosi’ poco costruttive non fanno che ingolfare il sovraccarico informativo e non avvicinano in alcun modo la fine della guerra russa contro l’Ucraina”, ha aggiunto Zelensky.
Ucraina: Merz, Russia intensifica escalation, Europa deve mostrarle suoi limiti
“La Russia vuole molto più dell’Ucraina. Chi non lo comprende non capisce il mondo in cui viviamo o persegue obiettivi completamente diversi”. Lo ha affermato il cancelliere tedesco Friedrich Merz intervenendo al Bundestag nel dibattito generale sul bilancio, avvertendo che Mosca rappresenta una minaccia che va ben oltre il conflitto in Ucraina. “La Russia sa esattamente ciò che vuole”, ha dichiarato Merz, elencando le aree in cui, a suo giudizio, Mosca sta aumentando le tensioni: “La Russia intensifica l’escalation nell’area baltica, in Polonia, nel Mar Nero e nello spazio”. Il cancelliere ha poi aggiunto: “La Russia intensifica massicciamente l’escalation anche da noi, qui nel nostro Paese, mettendo in conto persino vittime umane”. “Questa è la situazione, signore e signori. Per questo noi europei dobbiamo, e lo faremo, mostrare alla Russia i suoi limiti”, ha concluso Merz, ripetendo: “Lo faremo e dobbiamo farlo”.
Ucraina: Lega, morte militari libici aggrava atto guerra in cuore Mediterraneo
“La notizia della morte di due militari libici dell’Esercito Nazionale, a seguito dell’attacco attribuito all’Ucraina contro una nave russa ormeggiata a Bengasi, rende ancora più gravi i contorni di questo atto di guerra nel cuore del Mediterraneo, a poche centinaia di chilometri dalle coste italiane”. Così una nota della Lega. “Condurre operazioni militari sul territorio di un Paese sovrano senza un preventivo confronto con i partner occidentali che da anni sostengono economicamente e militarmente l’Ucraina, e in particolare con l’Italia, che in Libia ha rilevanti interessi strategici, è inaccettabile”, rimarca il partito del vicepremier Matteo Salvini. “Il rischio concreto è quello di accentuare ulteriormente le divisioni tra la Tripolitania e la Cirenaica, sovrapponendo alla già complessa crisi libica il conflitto tra Russia e Ucraina e vanificando gli sforzi diplomatici delle Nazioni Unite e degli Stati Uniti, portati avanti anche attraverso l’inviato speciale Massad Boulos. Le reazioni preannunciate dall’Esercito Nazionale Libico destano ulteriore preoccupazione per le potenziali conseguenze sulla stabilità del Mediterraneo e sulla sicurezza degli stessi Paesi occidentali che da anni sostengono la popolazione Ucraina”, conclude la nota.
Von der Leyen, 'Ue al fianco di Kiev, in guerra come in pace'
“Putin non riesce a spezzare la resistenza dell’Ucraina sul campo di battaglia. Per questo, cerca di spezzare lo spirito del popolo ucraino. Ma non ci riuscirà. Il popolo ucraino continuerà a tenere la testa alta. E l’Europa continuerà a stare al suo fianco, in guerra come in pace”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel suo intervento al Parlamento europeo in occasione del dibattito sulla guerra in Ucraina. “L’Europa farà tutto il possibile per aiutare il popolo ucraino a raggiungere la pace”, ha aggiunto la presidende ribadendo una approccio che si basa sul “massimo sostegno all’Ucraina, unito alla massima pressione sulla Russia”.
Magyar e Zelensky giocano a pallavolo: nuove relazioni Kiev-Budapest
Il premier ungherese Peter Magyar e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky giocano a pallavolo con gli studenti e le studentesse del liceo Lajos Kossuth di Berehove, un istituto scolastico della minoranza ungherese nella regione della Transcarpazia, la più occidentale dell’Ucraina, durante la prima visita ufficiale di Magyar nel Paese. La visita arriva in un momento in cui i due paesi confinanti stanno lavorando per ricucire i rapporti che si erano logorati sotto l’ex primo ministro Viktor Orban, da quando Magyar è entrato in carica nel maggio 2026.
Ucraina: von der Leyen, Ue ai negoziati, sicurezza Kiev è anche la nostra
“I nostri sforzi perseguono un unico obiettivo: offrire alla diplomazia le migliori possibilità di successo. Nelle ultime settimane, abbiamo assistito a un rinnovato slancio nei negoziati di pace. Una solida delegazione europea parteciperà al prossimo ciclo di colloqui. È un aspetto fondamentale, poiché la sicurezza dell’Ucraina ha un impatto diretto sulla nostra. Continueremo a sostenere l’Ucraina e a tutelare i nostri interessi. Valuteremo i progressi in base alle azioni della Russia, non semplicemente alle sue parole”. Lo dice la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel suo intervento al dibattito sul ruolo e la capacità dell’Europa nel proteggere l’ordine internazionale e garantire una pace giusta e duratura per l’Ucraina alla plenaria del Parlamento europeo. “Come discusso la scorsa settimana durante la riunione della ‘Coalizione dei volenterosi’, la Russia dovrebbe accettare un cessate il fuoco invernale che riguardi le infrastrutture energetiche, nonché una tregua per garantire il transito sicuro delle esportazioni alimentari attraverso il Mar Nero. Si tratterebbe di passi importanti, che dimostrerebbero la reale volontà della Russia di impegnarsi nei negoziati”, aggiunge.
Ministro Francia, in Libia esercitato diritto difesa Kiev
L’Ucraina ha esercitato il suo “diritto assoluto all’autodifesa”. Ne e’ convinto il ministro francese degli Esteri, Jean-Noel Barrot. Il titolare del Quai d’Orsay ha difeso il diritto di Kiev di rispondere all’offensiva russa, respingendo la tesi secondo cui l’attacco alle due navi russe in Libia rappresenti un’ingiustificata estensione del conflitto. “Gli ucraini si stanno difendendo. Sono sotto costante bombardamento da parte di droni e missili russi; attacchi che avvengono persino in pieno giorno e che colpiscono civili, oltre a infrastrutture di trasporto ed energetiche”, ha affermato, intervistato dalla tv francese Tf1. “Cosa faremmo noi se fossimo bombardati giorno e notte da un avversario, da un invasore? Ci difenderemmo, esercitando il nostro diritto fondamentale all’autodifesa”, ha aggiunto. Barrot ha precisato che l’estensione delle ostilità oltre il territorio ucraino non è un fenomeno nuovo, accusando Vladimir Putin di esercitare una pressione costante sui Paesi europei nel tentativo di indebolirne l’unità. “E’ necessario che la Russia - che Putin - rinunci a qualcosa: che abbandoni questa sorta di illusione coloniale e imperialista. Noi europei ne abbiamo abbastanza e non lo accetteremo mai”, ha dichiarato.
Ucraina: Mosca, intercettati e distrutti 300 droni nella notte
Durante la notte, le forze armate russe hanno intercettato e distrutto 305 droni ucraini ad ala fissa. Lo ha reso noto il ministero russo della Difesa. I velivoli senza pilota sono stati neutralizzati nelle regioni di Belgorod, Brjansk, Volgograd, Vorone, Kursk, Niznij Novgorod, Penza, Rostov, Samara, Saratov, Smolensk, Tambov e Uljanovsk, e nel territorio di Krasnodar, si legge nella nota.
Ucraina: Tajani, al fianco di Kiev ma no allargamento guerra
“L’Italia rimarrà al fianco dell’Ucraina, la nostra e’ una scelta strategica, ma va scongiurato l’allargamento della guerra evitando che si accendano nuovi focolai”. Lo afferma il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un’intervista al Corriere della Sera, dopo gli attacchi di Kiev con droni contro navi russe nelle acque territoriali e in un porto della Libia: “Abbiamo detto che è un errore violare la sovranità della Libia, un Paese del Mediterraneo che fronteggia le nostre coste”. Il ministro spiega che l’Italia “non era assolutamente a conoscenza delle intenzioni di Kiev”. “Continueremo - sottolinea - a sostenere le ragioni di Kiev, con l’unico obiettivo di costruire la pace garantendo la sua sovranita’ e la sicurezza dell’Europa. Ma questo non mi ha impedito di chiamare il ministro degli Esteri ucraino, Sybiha, manifestandogli la mia preoccupazione per l’accaduto e ribadire che l’Italia è impegnata a sostenere l’integrita’ territoriale della Libia, Paese amico col quale abbiamo ottime relazioni, tanto che stiamo spingendo tutte le realtà, in Tripolitania e in Cirenaica, a trovare un accordo per la stabilità e l’unità”.
Ucraina, morti due marinai libici feriti nell'attacco a Bengasi
Due membri della Marina dell’Esercito nazionale libico del generale Khalifa Haftar sono morti per le ferite riportate nell’attacco ucraino di domenica scorsa contro navi russe nel porto di Bengasi. Lo ha annunciato il Comando generale, impegnandosi a “vendicarli al momento e nel luogo opportuni”. Sui social il vice comandante delle forze armate dell’est della Libia, Saddam Haftar, ha espresso cordoglio, definendo “un impegno solenne” onorare il “sangue dei martiri, che resta saldo a prescindere dalle circostanze o dal mutare dei calcoli”. “Non scenderemo mai a compromessi sulla sovranità della nostra nazione, sulla dignità del nostro popolo o sulla sicurezza dei nostri cittadini”, ha aggiunto.
Ucraina: "Ft", Trump accantona accordi commerciali con Russia per favorire negoziati pace
L’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump ha messo in secondo piano la proposta di accordi commerciali con la Russia per favorire la fine della guerra in Ucraina, dopo lo scarso interesse mostrato dal Cremlino, e concentra ora i negoziati sulle questioni territoriali e sulle garanzie di sicurezza. Lo riferisce il quotidiano britannico “Financial Times”, citando cinque funzionari informati del cambiamento di strategia, secondo cui Jared Kushner, genero di Trump, e l’inviato speciale Steve Witkoff hanno illustrato il nuovo orientamento ai partner europei. Tra gli incentivi proposti figuravano investimenti statunitensi nel settore petrolifero russo e nella produzione di titanio, la ripresa delle forniture di gas attraverso i gasdotti verso l’Europa e la riapertura dello spazio aereo russo alle compagnie americane, tutti subordinati alla fine del conflitto. Le proposte, inizialmente accolte positivamente da Mosca, non avrebbero tuttavia modificato le richieste russe. Nell’ultimo ciclo di colloqui ad Abu Dhabi, i rappresentanti del Cremlino avrebbero ribadito che le iniziative economiche non avrebbero convinto il presidente Vladimir Putin ad ammorbidire le proprie condizioni, che chiede la cessione alla Russia dell’intera area del Donbass, una proposta respinta dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Un funzionario statunitense interpellato dal “Financial Times” ha tuttavia definito “inesatta” la ricostruzione del quotidiano, precisando che la cooperazione economica con Mosca, una volta concluso il conflitto in Ucraina, rimane parte dei negoziati. “Stiamo sviluppando delle vie negoziali e le annunceremo quando saremo pronti”, ha dichiarato al la fonte.
Ucraina: Trump, per ballare il tango servono due persone =
I giornalisti del ‘New York Post’ hanno chiesto al Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, un commento sulle parole di Zelensky riguardo al desiderio degli inviati statunitensi di raggiungere un accordo entro gennaio. In risposta, Trump ha sorriso e ha chiesto di nuovo: “Chi l’ha detto? Cosa vuole che io faccia?”. Il leader americano si riferiva probabilmente all’intervista rilasciata da Zelensky a Bloomberg il 24 novembre. In quell’occasione, il Presidente aveva affermato che gli inviati speciali di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, volevano raggiungere un accordo di pace entro gennaio. Il Presidente americano ha sottolineato di non essersi prefissato alcuna scadenza per la fine della guerra russo-Ucraina. Allo stesso tempo, ha affermato di voler risolvere il conflitto il prima possibile. “Per ballare il tango ci vogliono due persone”, ha detto Trump, commentando le prospettive dei negoziati. Ha inoltre osservato che la guerra non riguarda direttamente gli Stati Uniti, ma che vorrebbe vederla finire oggi stesso. “Non sono vincolato da scadenze. Voglio solo che questa storia finisca. Vedete, non ci riguarda ... Sarei felice di risolvere la questione oggi stesso, ma per ballare il tango ci vogliono due persone. Quindi vediamo cosa succederà”, ha detto il capo della Casa Bianca.