Donald Trump torna a puntare sui dazi. L’amministrazione americana ha proposto una nuova serie di tariffe commerciali nei confronti di 14 partner, tra cui Cina, Unione europea, Giappone e India. L’obiettivo della Casa Bianca è quello di contrastare la cosiddetta “sovraccapacità produttiva”, ovvero l’eccesso di produzione industriale, spesso sostenuto da sussidi statali, che secondo Washington consente alle merci straniere di invadere i mercati internazionali a prezzi più bassi, danneggiando la competitività delle imprese americane. A essere maggiormente colpita sarebbe la Cina. Per alcuni prodotti provenienti dal gigante asiatico il nuovo dazio del 20% andrebbe ad aggiungersi al 25% già imposto nel 2018, durante il primo mandato di Trump, portando l’aliquota complessiva al 45%. Per gli altri partner commerciali, invece, le nuove tariffe non si sommerebbero a quelle esistenti e rispetterebbero i limiti stabiliti dagli accordi commerciali raggiunti lo scorso anno. Per l’Unione europea, così come per Giappone, Corea del Sud e Taiwan, resta il tetto del 15%. “L’Ue prende atto della pubblicazione, da parte degli Stati Uniti, dei risultati preliminari dell’indagine condotta ai sensi della “Sezione 301” in merito all’eccesso di capacità strutturale nei settori manifatturieri. Esamineremo tali risultati. Al contempo, respingiamo fermamente il presupposto secondo cui l’Europa sarebbe una fonte di eccesso di capacità strutturale. Al contrario, l’Europa è tra le realtà maggiormente esposte al problema dell’eccesso di capacità”. Lo dichiara il portavoce commercio della Commissione Ue, Olof Gill precisando che “l’Europa e gli Stati Uniti condividono una reale preoccupazione per l’eccesso di capacità a livello globale, in gran parte riconducibile all’intervento statale e concentrato in paesi terzi. Rammarichiamo la mancanza di un’azione congiunta”. La risposta di Pechino non si è fatta attendere. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, ha ribadito la contrarietà del governo alle nuove misure, invitando Washington a risolvere le controversie attraverso il dialogo. “Una guerra tariffaria o commerciale non serve gli interessi di nessuna delle parti”, ha dichiarato, respingendo anche le accuse americane sulla sovrapproduzione industriale. Secondo Pechino, quello della sovraccapacità produttiva sarebbe un falso problema utilizzato come pretesto per manipolazioni politiche. Le nuove misure arrivano a poche settimane dalla scadenza della tregua commerciale raggiunta tra Stati Uniti e Cina lo scorso anno, fissata per il 10 gennaio 2027. Secondo un alto funzionario dell’amministrazione americana, tuttavia, le tariffe non dovrebbero compromettere le intese raggiunte tra Washington e Pechino. Misure aggiuntive sono state proposte anche nei confronti del Brasile, dopo lo stallo dei negoziati commerciali con gli Stati Uniti. Washington intende aumentare le imposte sulle importazioni di zucchero grezzo e raffinato e introdurre un nuovo dazio del 10% sugli aeromobili, una decisione che colpirebbe direttamente Embraer, il principale produttore brasiliano del settore. Restano inoltre aperte le indagini sulle pratiche commerciali di Messico e Norvegia. Le nuove tariffe riguarderebbero specifiche categorie di prodotti e non si sommerebbero ai dazi settoriali già in vigore su automobili, acciaio e alluminio.