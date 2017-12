Esenzione canone Rai: "Richieste entro il 31"

Esenzione dal canone Rai? Meglio far richiesta entro fine anno. È questa l'indicazione che arriva dall'Agenzia delle Entrate per chi non possiede un apparecchio tv in casa. Infatti, come rileva l'Agenzia, i termini per presentare la domanda scadono a fine gennaio 2018, ma già subito dopo capodanno scatteranno i primi addebiti. E di fatto le Entrate consigliano di anticipare i tempi per eviatare un addebito che poi dovrà essere restituito. "Dal momento che la prima rata del canone tv per l'anno 2018 scatta già a partire dal prossimo mese di gennaio, per evitare il primo addebito - e quindi di dover poi richiedere il rimborso - è preferibile presentare la dichiarazione sostitutiva in via telematica entro la fine di dicembre, o entro il 20 dicembre se viene presentata per posta in forma cartacea", spiega l'Agenzia. I cittadini che non sono in possesso della tv dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva all'Agenzia delle Entrate, con cui dichiarano che in nessuna delle abitazioni per cui si è titolari di un'utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv. Il modello di dichiarazione sostitutiva è disponibile sui siti internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e della Rai www.canone.rai.it. I contribuenti, ricorda ancora l'Agenzia, possono inviarlo direttamente, tramite un'applicazione web disponibile sul sito internet delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall'Agenzia.