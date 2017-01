Gb, uccisa bambina di 7 anni: fermata una 15enne per il delitto

Katie Rough, bambina inglese di 7 anni, è stata trovata morta in una strada periferica di York dopo essere stata colpita da due coltellate.

L'hanno cercata per ore, poi la tragica scoperta della madre alla fine di una stradina che porta a un campo da calcio. Una 15enne è stata fermata con l'accusa di essere la responsabile del delitto e questo episodio riporta alla mente la tragica morte di James Bulger, un bambino di due anni che nel 1993 fu rapito da due bambini di 10 anni (entrambi condannati all'ergastolo) e fu seviziato e ucciso.

Katie era stata la damigella della madre Alison al matrimonio con il nuovo marito Paul, solamente due settimane fa. Quando è stata ritrovata era ancora viva ma subito dopo l'arrivo in ospedale non c'è stato nulla da fare.

Rob McCartney, un vicino di casa, ha raccontato i momenti della scoperta: "Ho sentito la sirena di un'ambulanza e sono corso fuori di casa e ho visto un corpo, nel campo. Sono arrivato poco dopo la madre della bimba, non riuscivo a capire cosa fosse successo, la mamma era in ginocchio in mezzo alla strada e piangeva".

Gli insegnati della Westfield Primary School, come riporta il Corriere della Sera, ricordano invece Katie come una bambina intelligente: "Katie era una bambina intelligente con un talento particolare per la scrittura, è una perdita terribile". Gli inquirenti, intanto, stanno investigando sul coinvolgimento della quindicenne nel delitto.