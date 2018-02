"A morte le guardie". Sfregiata la base della lapide per Aldo Moro

Un gravissimo episodio si è verificato a Roma. Sulla base di cemento di una lapide commemorativa di Aldo Moro, in via Stresa, questa mattina è stata trovata una scritta di vernice nera con un testo inquietante, "morte alle guardie", e due svastiche ai lati. Sul posto è intervenuta subito la polizia, per le indagini del caso, e gli operai del Comune intervenuti per coprire con un lenzuolo la vergognosa scritta e rovvedere poi alla cancellazione.

La lapide ricorda il sacrificio dello statista della Dc, rapito dalle Br il 16 marzo 1978, e quello degli uomini della sua scorta. Raffaele Iozzino, Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera e Francesco Zizzi furono tutti uccisi dal commando dei brigatisti rossi. La targa era stata momentaneamente rimossa per effettuare alcuni lavori di restauro in occasione del quarantennale dell’agguato mortale.