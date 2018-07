Ora i rom manifestano contro gli sgomberi, Salvini e CasaPound

Rom, sinti e camminanti contro gli sgomberi, Matteo Salvini e CasaPound. "La questura di Roma ha autorizzato, per lunedì 9 luglio 2018, una manifestazione organizzata dall’Associazione Nazione Rom (ANR) e dal Consiglio Nazionale dei Rom Sinti Camminanti (RSC) del Camping River, in Via Tenuta Piccirilli n. 207" .

È quanto si legge nel comunicato stampa diramato dall'associazione (e pubblicato sul sito), nel quale si sottolinea anche come "ANR e i RSC del Camping River manifesteranno per continuare a chiedere allo Stato italiano l’invio permanente di unità di Protezione Civile a soccorso della popolazione dopo gli sgomberi effettuati" . Last but not least, l’associazione dei nomadi chiede a gran voce che la questura capitolina ritiri il permesso accordato a CasaPound di manifestare, nella serata di oggi lunedì 9, sempre nei pressi del Camping River.

La protesta dei rom

Ma le loro istanze non si fermano qui e al grido di "rom, sinti e camminanti contro il censimento etnico: fuori dalla capitale e dell’Italia nazismo, fascismo e razzismo" , puntano il dito contro la proposta del censimento avanzata da Matteo Salvini: "Il censimento etnico evocato dal Ministro dell'Interno e dalla Regione Lombardia è fuori e contro la legge italiana ed europea" .