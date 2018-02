Fedez e Chiara Ferragni: "Abbiamo avuto paura per nostro figlio"

Piccoli problemi per Chiara Ferragni. La gravidanza della fashion blogger non va come dovrebbe e i due fidanzati sono preoccupati per la salute di Leone.

Chiara Ferragni e Fedez si sono trasferiti a Los Angeles per trascorrere lì gli ultimi mesi della gravidanza e far nascere Leone negli Stati Uniti. Ma nell'ultima ecografia i medici hanno riscontrato un problema che ha fatto spaventare la fashion blogger e Fedez. " Questi ultimi due giorni sono stati confusi - ha scritto Chiara sui social - Mercoledì mattina abbiamo fatto la nostra ecografia di routine e il nostro ginecologo ha scoperto che la pancia di Leo non cresce come dovrebbe, forse a causa della placenta che invecchia e non funziona correttamente ".

Il medico ha quindi consigliato alla Ferragni di stare a riposo, tanto che la compagna del rapper ha dovuto annullare gli impegni lavorativi già presi. È poi Fedez a mettere a tacere le malelingue. In molti avrebbero infatti insinuato che il problema di Chiara sia dovuto al fatto che mangia poco, ma il rapper risponde: "Se fosse così avremmo già risolto, quello della placenta è un problema di cui eravamo a conoscenza già dal bi-test". Esame che si effettua tra l'11esima e la 14esima settimana di gravidanza.