Esplosione in una fabbrica di munizioni a Colleferro (Roma)

Una violenta esplosione si è verificata nel pomeriggio di oggi all’interno dello stabilimento Knds Ammo Italy, ex Simmel Difesa, tra Colleferro e Artena, in provincia di Roma. Un forte boato è stato avvertito distintamente dai residenti della zona ed anche da quelli dei comuni limitrofi, facendo scattare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi per le operazioni di emergenza per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, operando con estrema attenzione data la presenza di materiale ad alto rischio.

Lo stabilimento dell’azienda, azienda specializzata nella produzione di munizionamento, si trova in via Ariana al km 5,2. Non si hanno altre informazioni anche su eventuali vittime.

Stando a quanto ricostruito fino ad ora l’esplosione si sarebbe verificata nel reparto dedicato alla pressatura polveri, interessando per fortuna solo l’area di produzione e stoccaggio. I dipendenti presenti nella zona interessata sono riusciti a raggiungere in tempo le aree di sicurezza protette previste dal protocollo aziendale, strutture schermate progettate proprio per la protezione del personale in caso di incidente. L’allarme è scattato poco dopo le 16. L’esatta dinamica e le cause dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area.

Il sindaco di Colleferro, Giulio Calamita, ha detto che la situazione è sotto controllo: “L’esplosione è stata imponente ma i danni sono limitati in zona”.

“Seguo con grande apprensione quanto sta accadendo a Colleferro”, ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. “In queste ore la priorità assoluta è garantire la sicurezza delle persone e consentire a tutti gli operatori impegnati nell’emergenza di intervenire nelle migliori condizioni possibili. La Regione Lazio è incostante contatto con le strutture competenti e segue con la massima attenzione l’evolversi della situazione. Desidero ringraziare le squadre dei vigili del fuoco, gli operatori dell’Ares 118 e tutti coloro che, ciascuno per le proprie competenze, sono mobilitati sul posto per affrontare un’emergenza particolarmente delicata e complessa. Il mio pensiero va innanzitutto ai lavoratori dello stabilimento, alle loro famiglie e all’intera comunità di Colleferro. Continueremo a seguire ogni aggiornamento e a garantire tutto il supporto necessario”.