Pescara, Brumotti aggredito nel quartiere dove comandano i rom

Vittorio Brumotti e la sua troupe sono stati aggrediti nel corso di un servizio a Rancitelli ("Ferro di cavallo"), considerata la principale piazza di spaccio dell'Abruzzo. L'inviato di Striscia la notizia è giunto sul posto mentre i carabinieri del nucleo investigativo stavano perquisendo alcuni alloggi dell'Ater; è stata trovata della droga e una donna di etnia rom è stata arrestata.

L'episodio

Le immagini sono state immortalate da diversi smartphone: la squadra è stata minacciosamente accerchiata e un giornalista di 34 anni è stato picchiato da più di cinque persone; l'uomo - originario di Salerno - successivamente è stato trasportato in ospedale. Il referto parla di " distorsione del rachide cervicale " e di " policontusioni escoriate da violenza altrui ". Per bloccare le aggressioni è stato necessario l'intervento di altre pattuglie di carabinieri e della squadra volante. A febbraio, sempre nel luogo pescarese, è stato aggredito un reporter della Rai.