La primavera ancora lontana. In arrivo neve al Nord e calo delle temperature

Sono in arrivo venti freddi dalla Russia. La prossima settimana sarà così caratterizzata da temperature decisamente fredde per il periodo, con un tracollo termico anche di 10 gradi, sia al Nord che al Sud. Nel frattempo oltralpe si è ancora in pieno Inverno con neve a Parigi, bufere in Inghilterra, Scozia e Irlanda come nel caso di Manchester e temperature abbondantemente sottozero.

Il calo delle temperature favorirà inoltre nevicate anche a bassa quota. Lunedì deboli nevicate in collina al Nord ma a tratti misti a pioggia possibili anche in pianura sul Nordest, in particolare Emilia, Lombardia orientale, Veneto e coste friulane. Fiocchi dunque non esclusi ancora a Bologna ma anche sulla costa veneziana settentrionale. Da martedì a giovedì il maltempo si concentrerà al Centrosud liberando il Nord Italia, con neve in collina inizialmente al Centro, ma a tratti in pianura sulle interne marchigiane, poi anche al Sud.

A Milano allerta meteo oggi dalle 18 di oggi fino alle 12 di domenica per il passaggio di una perturbazione con forti piogge. Il Comune ha disposto l'attivazione del Coc, il Centro Operativo Comunale, presso il centro di via Drago per graduare l'attivazione del piano di emergenza. È stato, inoltre, avviato il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della Protezione Civile del Comune di Milano. Allertate anche le squadre della Protezione Civile e della Polizia Locale.