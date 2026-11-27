Tensioni tra Kiev e Washington. Zelensky critica gli Stati Uniti per la crescente attenzione riservata al Medio Oriente e per la carenza di missili antibalistici. Intanto, dopo l’incontro con il segretario generale della Nato Mark Rutte, Trump ha dichiarato che Putin vorrebbe porre fine alla guerra. Sul fronte militare proseguono gli attacchi.
Ucraina, Kiev: 155 droni da Mosca nella notte
L’aeronautica ucraina ha riferito che durante la notte la Russia ha lanciato 155 droni, 110 dei quali sono stati abbattuti o neutralizzati. Sono stati registrati impatti in 27 punti del territorio e la caduta di detriti in quattro punti, riferisce l’esercito nel suo aggiornamento mattutino su Telegram.
Attacco russo a Zaporizhzhia: in fiamme una fabbrica
Un attacco russo ha colpito un’infrastruttura a Zaporizhzhia, provocando un incendio in uno stabilimento industriale. A riferirlo è stato il capo ad interim dell’amministrazione militare regionale, Mykhailo Semikin. Un altro incendio è divampato in un magazzino nel distretto di Bilotserkivskyi.
Russia, abbattuti 45 droni nella regione di Leningrado
Le difese aeree russe hanno abbattuto 45 droni durante la notte nella regione di Leningrado, secondo quanto riferito dal governatore Alexander Drozdenko. Il ponte Ladozhsky è stato temporaneamente chiuso, ma non avrebbe riportato danni.
Zelensky attacca gli Usa: “Pensano al Medio Oriente, ci mancano i missili”
In un’intervista alla Bbc, il presidente ucraino ha criticato Washington per i ritardi nella consegna dei missili antibalistici e per le insufficienti pressioni esercitate sulla Russia nei colloqui di pace. Zelensky ha inoltre definito “strano” il fatto che Trump abbia chiamato Putin suo amico.