Francesca Albanese è arrivata in Costa Rica ieri per ricevere una laurea honoris causa. Il suo viaggio si è fermato al controllo passaporti dell’aeroporto di San José, dove gli agenti dell’immigrazione hanno negato l’ingresso nel Paese alla relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi. A spiegare il motivo è stato Omer Badilla, a capo della Direzione generale per la migrazione e gli stranieri. “Albanese è oggetto di un’allerta internazionale a causa di legami con atti terroristici”, ha dichiarato in un video diffuso sui social.

A San José la Albanese era attesa venerdì per la cerimonia organizzata dall’Università del Costa Rica. Dal terminal, la relatrice ha affidato a X la sua prima lettura del respingimento. “Conosci il vero volto dell’impero nel momento in cui gli dai fastidio o superi i suoi limiti”, ha scritto. Con i giornalisti del Semanario Universidad, arrivati in aeroporto per incontrarla, ha poi fatto il nome del Paese a cui guardava. “Non credo che il problema sia il Costa Rica. Forse c’entrano gli Stati Uniti, è possibile”. Un’ipotesi per la quale la stessa Albanese non ha indicato alcun riscontro.

Di tutt’altro tenore la reazione di Israele, che la relatrice accusa di genocidio e di altri crimini di guerra a Gaza e in Cisgiordania. L’ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite Danny Danon si è congratulato pubblicamente con le autorità costaricane. “Coloro che sfruttano il proprio mandato Onu per diffondere una propaganda ignobile e legittimare organizzazioni terroristiche devono risponderne”, ha scritto su X.

Partita dalla Tunisia alle tre del mattino e arrivata a San José via Parigi, la Albanese ha raccontato che i primi problemi sono emersi al momento di registrare le impronte digitali. Gli agenti, a suo dire, le avrebbero chiesto di ripetere l’operazione almeno tre volte. Ha poi accusato il personale di averla trattata con aggressività durante la prima ora e di aver cercato di farla imbarcare su un volo per Parigi. “Onestamente, non mi sono mai sentita così umiliata e minacciata in vita mia”, ha dichiarato. La relatrice ha rifiutato di ripartire per la Francia e ha chiesto di poter proseguire per il Messico, già tappa successiva del suo viaggio. Le autorità costaricane stanno organizzando il trasferimento.