Marc Marquez dice addio alla MotoGp. A soli cinque giorni dalla conquista del decimo titolo mondiale della sua carriera, il pilota spagnolo della Ducati ha annunciato il ritiro dalle competizioni, spiazzando tifosi e addetti ai lavori. Quello di Valencia, ultimo appuntamento della stagione 2026, sarà anche l’ultimo Gran Premio della sua carriera. Il 33enne ha scelto un modo insolito per comunicare la sua decisione. Poco prima dell’inizio della prima sessione di prove libere, Marquez si è presentato davanti alle telecamere sfogliando una serie di cartelli. “Parleremo dopo, ma prima di tutto grazie a tutti coloro che hanno fatto parte di questo viaggio. Spero che vi siate divertiti come mi sono divertito io. Questo sarà il mio ultimo Gran Premio in MotoGp. Abbiamo fatto la storia”.

Un annuncio che arriva nel momento in cui lo spagnolo è tornato sul tetto del mondo. Soltanto domenica scorsa, sul circuito portoghese di Portimao, Marquez aveva conquistato il suo decimo titolo iridato, l’ottavo nella classe regina. Una carriera segnata da successi, record, rivalità e gravi infortuni, che in più occasioni avevano rischiato di compromettere il suo futuro nelle corse. La decisione sorprende anche alla luce del contratto che legava il pilota alla Ducati fino al 2028. Soltanto la scorsa settimana, il team manager Davide Tardozzi aveva rassicurato tutti sulla permanenza dello spagnolo nella scuderia. Ora la casa di Borgo Panigale dovrà rivedere i propri programmi in vista della prossima stagione.

Domenica, a Valencia, calerà il sipario sulla carriera di uno dei più grandi protagonisti della storia del motociclismo.