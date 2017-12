Rasata a zero perché rifiuta il velo. Per il giudice non fu maltrattamento

Le avevano rasato a zero i capelli per punirla per quei comportamenti non apprezzati dalla famiglia islamica. Ma per il giudice quello messo in atto dalla madre di una 14enne di origine bengalese residente a Bologna non è stato maltrattamento. Anche se alla base della punizione c'era il rifiuto della ragazza a portare il velo islamico.

Rifiutava il velo, rasata a zero

Lo ha decisio il gup Letizio Magliaro. I fatti risalgono al 30 marzo scorso, quando la ragazzina si presenta a scula senza più capelli in testa. In un primo momento non vuole spiegare ad insegnanti e compagni cosa le è successo. Poi crolla e si confida. La preside allora sporge denuncia ai carabinieri e le rapidi indagini permettono di rilevare maltrattamenti e costrizioni che spingono i giudici atogliere la ragazza alla famiglia per permetterle di vivere in una struttura protetta.

La decisione del giudice