Si sente male dopo aver consumato alcolici a scuola: studentessa ricoverata in gravi condizioni

Si è sentita male all’improvviso, accasciandosi sulle scalinate della scuola. Una studentessa quindicenne del liceo classico statale sperimentale Bertrand Russell di Roma è ora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Giovanni.

Alla base del malore ci sarebbe l’assunzione di dosi massicce di alcolici, mentre nell’istituto era in corso la settimana di didattica alternativa. Una settimana dedicata, come si legge sul sito della scuola, a corsi di recupero e “attività alternative” organizzate da studenti e professori nell’Aula Magna, nel teatro e nelle palestre della struttura. Quale fosse il tipo di attività svolte dai ragazzi non viene specificato nel portale web. Ma proprio durante una di queste lezioni, secondo le prime testimonianze emerse, la quindicenne avrebbe ingerito l'alcol.

La ragazza è stata soccorsa sul posto dai sanitari del 118 e ricoverata in codice rosso nel vicino nosocomio. Il quadro clinico della giovane resta grave, ma la studentessa non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia dei commissariati San Giovanni ed Appio che ora indagano su come sia stato possibile introdurre bevande alcoliche all’interno dell’istituto durante l’orario scolastico.

Il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, ha chiesto alla magistratura di fare chiarezza sull'accaduto e di "accertare eventuali negligenze da parte del personale scolastico che abbiano contribuito a determinare il grave episodio odierno, verificando le responsabilità di chi aveva il dovere di svolgere i controlli e mantenere l'ordine nella scuola".

E mentre i poliziotti lavorano per cercare di individuare gli eventuali responsabili, la settimana di autogestione è stata sospesa, come si legge sul sito internet del liceo. “Da giovedì 25 gennaio 2018 la settimana di didattica alternativa è interrotta e le lezioni riprendono regolarmente secondo il consueto orario”, è il testo dell’avviso comparso sulla pagina web dell'istituto di via Tuscolana.