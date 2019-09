Fisco, l'ultima idea dei giallorossi: un software contro gli evasori

La manovra comincia a prendere forma. Il passaggio della Nadef sarà decisivo per dare un'ossatura alla legge di Bilancio che arriverà questo autunno. Oltre alle misure che riguardano la lotta al contante e i pagamenti (tema legato a una rimodulazione dell'Iva), il governo agirà anche sul fronte del recupero dell'evasione. E così su questo fronte si sta dando un gran da fare il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Dopo l'annuncio di Conte sulle clausole di salvaguardia dell'Iva, il capo politico del Movimento rilancia sulla lotta ai grandi evasori. Di Maio vuole mettere nel mirino i crediti "inesistenti" che spesso gli evasori rivendicano ottenendo così la compensazione dell'Inps. Con un team di esperti, il leader M5s sta studiando alcune soluzioni per recuperare queste somme e per inasprire i controlli. Secondo gli esperti di Di Maio, come riporta il Corriere, l'uso di un software particolare eviterebbe questo tipo di "buchi". "C’è un sistema per scovare le false compensazioni: un software che permettere di verificare se ci sono anomalie di pagamento", fanno sapere dallo staff del grillino.

Questo tipo di tecnologia permetterebbe di recuperare, secondo le stime grilline, dai 5 ai 7 miliardi. Il sistema informatico andrebbe a verificare le dichiarazioni degli imprenditori riguardo proprio a questi crediti. Insomma Di Maio studia un nuovo "grande fratello" fiscale per andare a colpire i furbi. Il governo giallorosso dunque metterà sul campo nuove misure per dare una stretta ai controlli sui contribuenti. Di fatto questo tipo di compensazioni ad esempio si riscontrano nel settore agricolo. Se un'azienda effettua versamenti eccedenti rispetto alla contribuzione richiesta, può richiedere la "compensazione di tali somme - si legge sul portale Inps - sulle contribuzioni dovute successivamente". Questo è solo un esempio per rendere meglio l'idea su dove Di Maio vuole recuperare risorse. Ma l'uso dei software potrebbe essere esteso anche su altri fronti. Inasprendo ancora di più i controlli ad esempio sui movimenti dei contribuenti sui propri conti correnti.