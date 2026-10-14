L’adenocarcinoma, l’intervento, la convalescenza: come sta Papa Leone

“Adenocarcinoma polmonare” e “lobo inferiore del polmone destro” che è stato “asportato”. Il Papa è stato operato per un tumore maligno. La parte malata è stata totalmente asportata.

Questo il bollettino medico diffuso in tarda serata sulle condizioni fisiche di Papa Leone XIV che, martedì pomeriggio, è stato sottoposto, presso l’ospedale Gemelli, all’operazione per la rimozione del nodulo al polmone. L’intervento, durato “90 minuti” con il Pontefice che è stato in sala operatoria per “circa tre ore”, aveva fatto sapere poco prima delle ore 20 la sala stampa della Santa Sede, “si è concluso positivamente, nei tempi e nei modi previsti e il Santo Padre è rientrato in stanza”.

Poco prima di rientrare, hanno spiegato fonti vaticane, Leone “ha chiesto la cena”. È stata una lunga attesa, iniziata poco dopo le 13 quando Prevost è entrato nel nosocomio romano. Lì, ad attendere Leone, c’erano circa mille persone. Il Pontefice è apparso sereno, in continuità con il sentimento manifestato domenica dalla finestra del Palazzo Apostolico quando, al termine dell’Angelus, ha annunciato al mondo la malattia e la conseguente decisione di operarsi in tempi brevi. La serenità del Papa ha accompagnato tutti ed è stata rimarcata anche dal Segretario di Stato del Vaticano, cardinale Pietro Parolin. La sera prima dell’intervento “ci siamo parlati con molta serenità.

È un grande esempio in questo senso”, ha detto Parolin parlando con i giornalisti a margine di un convegno su Giovanni Paolo I all’Università Gregoriana. Dal porporato, però, anche l’ammissione che l’annuncio di domenica del Papa è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno: “Nessuno se l’aspettava, però queste sono le sorprese di Dio”, ha detto il Segretario di Stato. “È una cosa di cui grazie a Dio ci si è accorti e normalmente quando sono prese in tempo riesci a risolverle”. Martedì, intanto, tutto il mondo ha pregato per la salute del Pontefice. In particolare, nella Capitale, nella cappella san Giovanni Paolo II del Gemelli, c’è stato il rosario guidato dal vicario del Papa per la diocesi di Roma, il cardinale Baldo Reina. Rosario e messa per la salute del Papa anche nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Mercoledì dovrebbero essere diffusi nuovi aggiornamenti.