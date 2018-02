Clochard, oltre 100 telefonate al numero antigelo

Si chiama Buran, parola russa che racconta un vento gelido in arrivo dagli Urali. Ma se per la stragrande maggioranza delle persone si tratta di curiosità, qualche precauzione o persino un piumino nuovo con gli ultimi saldi, il meteo che a partire da oggi annuncia il vento della Siberia anche in Pianura padana fa tremare chi si occupa dei clochard che vivono in strada. Gli «irriducibili», secondo l'ultimo censimento del Comune, sono qualche decina di persone che dormono nel centro di Milano, perché sanno che il tepore dei negozi e dei locali conserva la temperatura alta più a lungo, ma quasi sempre si rifiutano di entrare in un centro di accoglienza. Qualche altro caso difficile si trova poi nella zona della Stazione Centrale.

Palazzo Marino, che lavora in collaborazione con la Caritas e con le principali associazioni di volontariato, ha ricordato i numeri anti- freddo, invitando i cittadini a telefonare per segnalare la presenza di persone che dormono in strada e che, a volte senza nemmeno accorgersene, possono scivolare dal sonno alla morte.

Il numero da chiamare, attivo fino a mezzanotte, è 02/88447645 (oppure le ultime tre cifre vanno sostituite con 646- 647 648 649): qui si può segnalare la presenza di senzatetto e persone in difficoltà. Negli ultimi tre giorni, dal momento dell'appello, sono arrivate più di cento telefonate. Chi incontrasse clochard o persone che chiedono sostegno, può anche segnalare loro il Centro Aiuto di via Ferrante Aporti 3 (aperto dalle 9 alle 24 dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 24 il sabato e la domenica e dalle 12 alle 20 nei festivi).

Negli ultimi dieci giorni sono state ricoverate circa 400 persone e il numero di posti per i senzatetto nei dormitori è arrivato a 2644. «Abbiamo ancora circa centocinquanta posti - spiega l'assessore alle Politiche sociali, Pierfrancesco Majorino-. E sono circa trecento i volontari impegnati ogni notte nelle unità di strada e nella gestione dell'accoglienza. I posti ci sono. Ci preoccupa chi non accetta l'aiuto».